Hemocentro promove encontro de conscientização da Doença Falciforme

O encontro será realizado das 9h às 12h, no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs). A entrada é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia para os profissionais e gestores da rede de saúde do DF - (crédito: Foto:Agência Brasília)

Beatriz Ocké*

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) promove, nesta quarta-feira (17/6), o evento "Dia de Conscientização da Doença Falciforme: Identificação que Salva". A ação tem como objetivo debater os desafios assistenciais e alinhar estratégias para aprimorar o atendimento imediato de pacientes com a Doença Falciforme. O público-alvo são gestores e profissionais de saúde da rede pública do Distrito Federal. O encontro será realizado das 9h às 12h, no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs).

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Com suporte da Secretaria de Saúde (SES-DF), a iniciativa faz alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme, em 19 de junho. O evento é gratuito, com entrada livre e sem necessidade de inscrição prévia para os profissionais e gestores da rede de saúde do DF.

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A programação do evento começa com uma mesa de abertura, às 9h, com a participação de representantes da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH/MS), da Associação Brasiliense de Pessoas com Doença Falciforme (Abradfal), da SES-DF e da própria FHB. Às 9h30, tem início a programação técnica com a palestra “Desafios da Doença Falciforme na Emergência”, ministrada pela consultora médica da CGSH/MS e especialista na área Mônica Veríssimo.

Em seguida, às 10h, a responsável técnica distrital de Hematologia da SES-DF, Nina de Oliveira e Oliveira, abordará a "Rede de assistência à Doença Falciforme no DF e a Importância da Urgência/Emergência na Linha de Cuidado". Os debates também trarão a carteirinha de identificação do paciente, nova ferramenta de segurança clínica para a rede.

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Além do evento desta quarta-feira, o Hemocentro também promove, na sexta-feira (19/6), às 14h30, um encontro presencial para pacientes e familiares no auditório da instituição. Nele, haverá dinâmica especial com as equipes de enfermagem e psicologia e entrega oficial das carteirinhas e orientações sobre os próximos fluxos de distribuição. Para participar, é necessário inscrição por meio deste formulário.



