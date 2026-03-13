Frango do DF com destino ao Oriente Médio é desviado para a China

A guerra no Oriente Médio causou o desvio de cargas e mudanças de rotas das exportações de frango do Distrito Federal. Segundo informações da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF), a região é responsável por metade das exportações brasileiras de carne de frango. Atualmente, a entrada de produtos está bloqueada com o fechamento do estreito de Ormuz, que afeta países do Oriente Médio, incluindo os Emirados Árabes Unidos, principal parceiro comercial do DF.

Como solução imediata, os contêineres que carregavam as mercadorias tiveram a rota desviada para a China, outro país comprador do produto. Apesar do bloqueio prolongado do estreito de Ormuz, não houve, até o momento, redução ou diminuição no abate de frangos. O presidente da Associação dos Avicultores do Planalto Central (Aviplac) Rafael Toscano afirma que, apesar de a produção continuar inalterada, a situação de incerteza deixa o setor apreensivo.

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Parte da preocupação vem do tipo de mercadoria exportada para o Oriente Médio, com países que consomem frangos abatidos sob o preceito Halal, que seguem princípios islâmicos específicos e aumentam o preço de produção. De acordo com Toscano, as exigências dos países geram prejuízos no desvio para a China, que não exige esse tipo de abate.

“Se o bloqueio permanecer, eventualmente não teremos onde escoar esses produtos, precisaríamos buscar novos mercados. Uma possível diminuição da produção também terá grande impacto na economia do DF, já que o setor gera 6 mil empregos diretos e 15 mil indiretos”, destaca o representante do setor.

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Comércio exterior

De acordo com o Boletim do Comércio Exterior do DF, realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPE-DF), a Arábia Saudita é responsável por comprar 29,4% da produção da região, com valores que atingem US$ 19.288.556 apenas no último trimestre de 2025. Peitos desossados de galinha congelados também aparece como o produto com maior valor total exportado, de US$ 15.024.237 e 5.870.655 kg no mesmo período, enquanto Peitos, coxas e sobrecoxas, formando uma só peça, é o terceiro colocado, com US$ 8.013.427 e 3.956.700 kg.

O Secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, destacou que não houve, até o momento, registros de contratos cancelados diretamente em função do conflito, e explicou que o fluxo de navio segue normalmente à países como a Arábia Saudita. Ao Correio, Bueno afirmou que a expectativa da pasta é que a navegação pelo estreito de Ormuz seja retomada em breve, de forma que a cadeia de produção se mantenha em funcionamento normal.

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Em nota, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal destacou que estão realizando avaliações constantes da indústria, em diálogo com o setor dos avicultores: “Caso haja agravamento das restrições logísticas ou do tráfego marítimo na região, poderão ser analisadas novas medidas para evitar impactos no envio das mercadorias”.

Bueno comentou, ainda, que se a situação no Oriente Médio se estender, a Secretaria pode usar iniciativas para o escoamento da produção excessiva de frangos, de forma similar ao que foi planejado no ano passado, quando foram observados casos de gripe aviária no DF. “O GDF está preparado para que, caso haja algum problema, possamos agir e dar suporte à cadeia produtiva”, disse o secretário.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti