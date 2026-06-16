PMDF encontra 80 galinhas em situação de maus-tratos

Durante patrulhamento, os policiais localizaram uma arena e 80 aves mantidas em compartimentos inadequados, com espaço reduzido, e algumas apresentavam ferimentos - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou 80 galinhas em situação de maus-tratos em uma área rural de São Sebastião. Segundo as autoridades, uma denúncia anônima foi feita sobre possível realização de batalhas com apostas envolvendo galos de briga em uma residência da região.

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Durante patrulhamento, os policiais localizaram uma arena e 80 aves mantidas em compartimentos inadequados, com espaço reduzido, e algumas apresentavam ferimentos. De acordo com a PMDF, também foram encontrados alicates, tesouras e demais itens utilizados para "cortar unhas e realizar pequenas cirurgias".

Um homem que estava no local assumiu a propriedade dos animais, mas negou participação em atividades relacionadas à realização de rinhas. Apesar de a situação caracterizar crime contra a fauna, o proprietário das aves não foi levado à delegacia. Por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstaciado de Ocorrência, medida aceita pelo autor, que assinou compromisso de comparecimento à Justiça quando solicitado.

O proprietário também assinou Termo de Fiel Depositário, que assume a responsabilidade pela guarda, apresentação dos animais e demais materiais relacionados à ocorrência. A PMDF informa que os itens foram levados à 21ª Delegacia de Polícia. Já as galinhas não puderam ser conduzidas em razão da agressividade e por não haver local adequado para colocar todos os animais.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates





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