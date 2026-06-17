Criança de 11 anos picada por escorpião segue intubada em estado grave

Valentina Nobre Lima, de apenas 11 anos, está intubada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sido picada múltiplas vezes por um escorpião na última sexta-feira (12/6), no Riacho Fundo I. O animal estava no tênis da vítima.
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A tia da criança, Claudete Cirino, detalhou o estado de saúde da sobrinha. “Ela continua internada, intubada e em estado grave no Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte”, afirmou. Segundo a família, a menina foi picada pelo escorpião quando calçou o tênis para ir à escola. Por causa da dor, ela demorou para tirar o pé do calçado, sendo picada mais duas vezes pelo aracnídeo.
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Na madrugada de sexta para sábado, a criança sofreu três paradas cardíacas, precisando ser intubada. “Até às 3h ela estava bem, brincando no leito. A primeira parada durou 40 minutos, depois vieram as outras duas e a intubaram", contou a tia.
Orientações
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) orienta que a Vigilância Ambiental seja acionada pelo número 162 caso as pessoas encontrem um escorpião em casa.
Se ela for picada, é necessário lavar o local da picada com água e sabão, manter o membro afetado elevado e procurar atendimento médico o mais rápido possível. A secretaria também orienta que o animal seja capturado e levado com a vítima ao atendimento para que o melhor tratamento seja avaliado.
Atualmente, 11 hospitais da rede pública disponibilizam o soro antiescorpiônico. Em caso de acidentes, é necessário procurar a unidade de referência mais próxima do local do acidente. O cidadão pode entrar em contato com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) pelos telefones 0800 644 6774 / 0800 722 6001 / (61) 99288-9358 para saber os detalhes.
Confira a lista de hospitais com o soro:
Hospitais com o soro antiescorpiônico:
Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib);
Hospital Regional da Asa Norte (Hran);
Hospital Regional do Guará (HRGU);
Hospital Regional de Brazlândia (HRBz);
Hospital da Região Leste (Paranoá);
Hospital Regional de Ceilândia (HRC);
Hospital Regional do Gama (HRG);
Hospital Regional de Santa Maria (HRSM);
Hospital Regional de Planaltina (HRPL);
Hospital Regional de Sobradinho (HRS);
Hospital Regional de Taguatinga (HRT).