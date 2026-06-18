Mais da metade dos eleitores não escolheram candidato para distrital

A pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política fez um levantamento espontâneo de intenções de voto para deputado distrital. Segundo a pesquisa, quase 75% dos eleitores ainda não escolheram canditado ou não pretendem votar em ninguém. Entre os canditados citados, Chico Vigilante (PT), que ocupa uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e vai concorrer novamente, aparece em primeiro lugar, com 2,9%. Em segundo, vem o ex-governador José Roberto Arruda, com 2,6% das intenções de voto, mas ele declarou que vai concorrer ao Palácio do Buriti. O deputado distrital Robério Negreiros (PSD) aparece em terceiro, sendo citado por 1,2% dos eleitores ouvidos pela pesquisa. Na lista de 12 parlamentares citados espontaneamente, somente três são de oposição.

"Recebo a notícia com bastante humildade, mas muito feliz, porque é fruto do trabalho que eu tenho dedicado ao Distrito Federal 24 horas por dia", comemorou Vigilante. "A pesquisa espontânea é a melhor que existe, porque as pessoas se lembram do seu nome. Eu continuo com a mesma garra e disposição de sempre e com mais experiência, que é importante. Vou continuar fazendo o que sempre fiz e faço que é visitar as comunidades, dizer do compromisso que tenho com a saúde, educação e geração de emprego", completou.

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Negreiros também celebrou o resultado. "Ficamos lisonjeados quanto ao reconhecimento da população e com bastante humildade continuaremos os trabalhos efetivos em políticas públicas nas 35 cidades do DF", afirmou.

Robério Negreiros (PSD) tem 1,2% da preferência dos eleitores (foto: Divulgação)

Na sequência, aparece o deputado distrital Max Maciel (Psol), com 1%. "Isso demonstra que o nosso trabalho na Câmara Legislativa tem sido para as pessoas e elas têm reconhecido isso. Então, a gente segue aqui com esse propósito. A nossa campanha e pré-campanha, a partir do resultado, vai seguir como se fosse do zero, reafirmando nossa continuidade e mostrando as entregas que o mandato fez ao longo desses últimos quatro anos", destacou o parlamentar.

Eduardo Pedrosa, deputado do União Brasil, tem 0,9% das intenções de voto e afirmou que recebe o resultado com tranquilidade e pés no chão. "Pesquisa espontânea é um retrato do momento, e o que me guia é o trabalho. O meu foco está no mandato, cuidando das demandas da população do Distrito Federal. É assim que eu construo minha caminhada, no contato direto com as pessoas, resolvendo problemas reais. Eleição se ganha com trabalho", disse.

Ex-líder do governo, o deputado Hermeto (MDB) teve 0,6% das intenções e ressaltou que recebeu o resultado "com humildade e com os pés no chão". "Meu compromisso é com o trabalho que venho construindo junto às comunidades e à minha corporação, a Polícia Militar. Esse reconhecimento vem da base: das comunidades e das forças de segurança. A partir de agora, vou fazer ainda mais: estar presente, ouvir as pessoas e defender as pautas que a população e a corporação precisam. Esse trabalho não pode parar um só dia até a eleição", frisou.

Três deputados distritais apareceram empatados, com 0,6% das intenções de voto espontâneas: Joaquim Roriz Neto (PL), a emedebista Jaqueline Silva e o vice-presidente da CLDF, Ricardo Vale (PT). "Esse resultado representa o reconhecimento da população ao trabalho que venho desenvolvendo na Câmara. Nosso foco segue sendo o mandato e a entrega de resultados concretos para a população do Distrito Federal. A campanha será uma consequência disso. Vamos seguir percorrendo as cidades, ouvindo as pessoas e defendendo pautas importantes, como a geração de emprego e renda, a educação, a proteção social e a valorização das comunidades", comentou Roriz Neto.

"Fico muito feliz em ter o trabalho reconhecido. Acredito que esta seja uma avaliação dos resultados que alcançamos, honrando a confiança da população. Seguimos trabalhando perto das pessoas, ouvindo o que é necessário e buscando soluções para os problemas. Pesquisas são retratos de momento, mas servem para orientação e avaliação", relatou Jaqueline.

"É uma honra ser lembrado espontaneamente pelos eleitores entre os mais bem posicionados para a disputa de deputado distrital. Tenho um mandato construído no diálogo com a população. Confio no julgamento popular", completou Vale.

Análise

Cientista político pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em democracia participativa, Rócio Barreto avaliou que uma pesquisa realizada a quatro meses da eleição tem valor para medir níveis de conhecimento dos candidatos, potencial de crescimento e teto eleitoral. "Há candidatos que chegam no teto e não crescem mais. A pesquisa serve para medir tendências iniciais da disputa. Por outro lado, ela não determina o resultado final. O próprio levantamento mostra que tem um contingente elevado de eleitores sem decisão, principalmente para os cargos proporcionais", ponderou.

"Quem tem uma estrutura de campanha, e principalmente de mandato, já sai na frente porque mostra uma presença territorial em determinados pontos da cidade e tem mais capacidade de comunicação. Porque está na TV, participa de uma inauguração, acontece muita coisa. Então, isso mostra que esses candidatos tendem a crescer significativamente", analisou.

A pesquisa aponta que 51,3% não escolheu o candidato, enquanto 23,4% afirma que não votaria em ninguém. "Já soma praticamente 75%. A gente pode fazer uma análise política de que esses números revelam que a eleição proporcional está praticamente em fase de pré-campanha realmente. O eleitor médio ainda não começou a prestar atenção na disputa das vagas tanto da Câmara Federal quanto da Câmara Legislativa", observou.



