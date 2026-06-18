Pacientes com doença falciforme ganham novas carteirinhas no DF

Nesta semana, o Hemocentro promoveu capacitação técnica para aprimorar o acolhimento imediato de pessoas com doença falciforme - (crédito: | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme é celebrado nesta sexta-feira (19/6). Para marcar a data, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) irá entregar novas carteirinhas de identificação para pacientes do Distrito Federal. O evento ocorre a partir das 14h30, no Auditório do Hemocentro, reunindo usuários e familiares.

A nova versão da carteirinha reuniu diretrizes específicas de classificação de risco e possui um QR code que direciona o médico plantonista diretamente a protocolos de urgência e manuais técnicos. A ferramenta visa subsidiar as equipes de saúde na tomada de decisões durante episódios críticos da patologia.

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Nesta etapa, foram confeccionadas 229 carteirinhas para os usuários que cumpriram os requisitos institucionais estabelecidos. A distribuição ocorre em um encontro presencial que contará também com dinâmicas conduzidas pelas equipes de enfermagem e psicologia da fundação.

O lançamento do documento complementa o trabalho de integração da rede iniciado na quarta-feira (17/6), quando o Hemocentro promoveu uma capacitação técnica no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs). Na ocasião, gestores e profissionais da Secretaria de Saúde (SES-DF), do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) e do Hospital da Criança de Brasília (HCB) debateram estratégias para aprimorar e acelerar o acolhimento imediato desses pacientes nas linhas de frente dos hospitais e das UPAs.

Tecnologia e segurança no socorro imediato

De acordo com o chefe da Unidade Técnica e hematologista do Hemocentro de Brasília, Marcelo Jorge Carneiro, o documento foi desenhado para mitigar os impactos das intercorrências mais comuns da doença. "Pessoas com doença falciforme podem apresentar complicações agudas, como crises intensas de dor, infecções e anemia grave, que exigem intervenção precoce. A carteira contribui para que as equipes identifiquem rapidamente a condição clínica e adotem as condutas apropriadas", explica.

No Distrito Federal, a assistência clínica é descentralizada e gerida pela SES-DF, sendo o diagnóstico precoce realizado na triagem neonatal pelo Teste do Pezinho. O HCB é a referência para o tratamento de crianças e adolescentes, enquanto adultos recebem o acompanhamento nos Núcleos de Hematologia e Hemoterapia dos hospitais regionais como Hospital Regional da Asa Norte (Hran), Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Hospital Regional do Gama (HRG), Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O papel direto do Hemocentro envolve o suporte transfusional especializado de sangue fenotipado.

O que é a doença falciforme

De natureza genética e hereditária, a doença falciforme altera o formato das hemácias, que assumem a forma de foice ou meia-lua, obstruindo os vasos sanguíneos e reduzindo o transporte de oxigênio pelo organismo. Essa condição gera crises de vaso-oclusão, dores agudas e vulnerabilidade a infecções. Atualmente, a Rede SES-DF possui mais de mil pacientes com a patologia cadastrados e sob acompanhamento especializado. A confecção das novas carteirinhas ocorreu em parceria com a Associação Brasiliense de Pessoas com Doença Falciforme (Abradfal).