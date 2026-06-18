Bebê nasce dentro de carro de aplicativo no Eixo Monumental

Emanuelle e o filho foram levados em segurança para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) - (crédito: Divulgação/Samu-DF)

O trânsito do Eixo Monumental, no coração de Brasília, foi cenário de um nascimento inesperado, na manhã desta quinta-feira (18/6). Uma grávida, que tentava chegar ao hospital a bordo de um carro de aplicativo, entrou em trabalho de parto e deu à luz ao filho dentro do veículo, em meio aos carros e semáforos da capital.

O socorro começou quando pedestres e motoristas que presenciaram a cena acenaram para uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no Distrito Federal (Samu-DF) que passava pelo local. Ao pararem o veículo, os socorristas encontraram Emanuelle Gama com o recém-nascido nos braços.

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A técnica de enfermagem Karla Paulon iniciou os primeiros cuidados com a mãe e o bebê, enquanto o condutor-socorrista Welinson Nunes Menezes acionava a Central de Regulação Médica para pedir reforço. Em poucos minutos, duas motolâncias do Samu chegaram para apoiar os procedimentos pós-parto e a avaliação clínica da mãe e da criança.

“Foi uma experiência única no nosso serviço. Garantimos que a mãe e a criança fossem bem cuidadas. Conseguimos realizar o atendimento com brevidade e segurança”, relatou o socorrista Welinson Menezes. Após o atendimento de emergência na avenida, Emanuelle e o filho foram levados em segurança para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

