Instituições sociais celebram o São João em arraiás solidários

Em meio às comemorações de São João em paróquias, clubes e praças, organizações do Distrito Federal realizam Arraiás Solidários para quem não têm acesso ao lazer e às comemorações das festividades populares. Entre as entidades, estão o Instituto Doando Vida por Rafa e Clara, no Guará; a Vila Pequenino Jesus, no Lago Sul; e o Expresso Caridade, em Ceilândia.

O Instituto Doando Vida por Rafa e Clara (IDV) realiza, nesta sexta (19/6), seu Arraiá, que reúne as 80 crianças amparadas pela organização e seus familiares. A festa tem comidas típicas e apresentações e é um momento em que as crianças podem brincar e se encantar com a cultura popular brasileira. A festa está em sua 8ª edição e acontece dentro do Instituto, que atende famílias na Chácara Santa Luzia, na Estrutural, uma das regiões de maior fragilidade social do DF, segundo dados do Índice de Vulnerabilidade Social do Distrito Federal de 2025.

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O instituto existe desde 2017 e foi criado a partir da vontade de amparar crianças em situação de vulnerabilidade e a “todas as fomes que andam com ela: nutricional, educacional, social e cultural”, como lembra o IDV. A organização recebe crianças de 2 a 5 anos com atividades pedagógicas, artísticas e atendimento psicossocial e nutricional.

Festa Junina do Instituto Doando Vida em 2025 (foto: Foto: Divulgação IDV)

“Ficar com essas crianças enche o nosso coração. É uma festa com muita alegria, elas ficam com o olho brilhando por participarem”, diz Luciana Andrade, fundadora e vice-presidente do instituto. Para doar e apoiar as ações do IDV, basta visitar o site institutodoandovida.org.br e clicar em “doar agora” ou diretamente pelo Pix: CNPJ - 29.527.754/0001-66.

Instituto Vila Pequenino Jesus, no Lago Sul

O instituto Vila Pequenino Jesus realiza seu 12º Arraiá Solidário no dia 27 deste mês. A organização promove anualmente a festa com o intuito de arrecadar recursos para a manutenção dos trabalhos realizados no acolhimento de Pessoas com Deficiência (PcD) com vínculos familiares fragilizados ou interrompidos.

Jorge Eduardo Deister, coordenador-geral da Vila Pequenino Jesus (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Atuante desde 2009, a Vila surgiu a partir da vontade de oferecer um espaço de acolhimento e refúgio para pessoas PcDs em Brasília. Os casais Irone Claudino e Marta Claudino e Jorge Eduardo Deister e Cássia Stumpf estão à frente da instituição.

Atualmente, a Vila Pequenino Jesus está com 104 acolhidos. Entre eles, pessoas com deficiências físicas e neurológicas. Para Jorge Deister, coordenador e co-fundador, “muitos que estão aqui tiveram laços familiares rompidos, vivendo totalmente à margem da sociedade. Nós os trazemos para morar aqui.” O objetivo do instituto é fornecer qualidade de vida a essas pessoas, com um jardim bonito, um ambiente agradável e suporte 24 horas por dia, todos os dias. Os acolhidos recebem fisioterapia, lazer e diversos cuidados relacionados à saúde mental e física, gratuitamente.

A organização da festa junina se inicia três meses antes e inclui os ensaios para a quadrilha, apresentada pelos próprios acolhidos moradores da Vila. Eles integram o que pode ser a única quadrilha do Brasil feita por pessoas acamadas e cadeirantes. “Até quem está em estado vegetativo também participa. O centro da nossa festa é a quadrilha, que é muito emocionante e bonita”, diz Jorge.

Serão, ainda, 10 barraquinhas de comida, com conceito open food — paga-se para entrar, apenas, e todo o consumo dentro do evento fica liberado. As comidas servidas são doações de apoiadores, famílias e empresas, e o valor recolhido é totalmente destinado a gastos gerais da casa. Jorge explica que os eventos que a Vila realiza são essenciais para aliviar parte dos custos da casa. Na festa junina, são arrecadados em média R$ 150 mil.

Arinaldo Ferreira, 45, é jornalista, natural de Natal (Rio Grande do Norte) e mora na casa há quase 1 ano. Ele possui Espondilite Anquilosante, doença inflamatória crônica e autoimune que afeta principalmente a coluna. O jornalista parou de andar com 17 anos, quando a doença começou a se desenvolver. “Eu me considero um vencedor, por ter chegado até aqui neste lugar abençoado, de acolhimento e paz.”

Os ingressos para a festa já estão esgotados, mas é possível doar para a Vila Pequenino Jesus pelo canal Amigo Fiel. Para entrar em contato, basta acessar o site: viladopequeninojesus.com.br ou telefonar para: (61) 3526-0506 ou (61) 9 9153-7581.

Expresso Caridade

Em um formato diferente, mas com o mesmo propósito, o Expresso Caridade, em Ceilândia, levará, nos dias 26 e 29 de junho, seu Arraiá para as pessoas em situação de rua na QNN e no Hospital de Ceilândia, respectivamente. A organização realiza a festa há 3 anos, motivada, segundo William Zocatelly, um dos coordenadores do projeto, pela vontade de promover alegria e para “que todos possam aproveitar o sabor da festa junina”.

Nestes dias, o Expresso Caridade realizará a ação que faz semanalmente, que envolve levar banho quente e materiais de higiene e cuidados pessoais, juntamente com as comidas típicas do São João. O que a entidade busca, neste momento, é arrecadar todos os alimentos para receber as esperadas 600 pessoas que serão atendidas nos dois dias. Segundo a coordenação, o que eles mais precisam são: milho, leite condensado, leite de coco, ingredientes para bolos e cachorro-quente.

Atendimentos do Expresso Caridade em Ceilândia (foto: Foto: Divulgação Expresso Caridade)

Para Zocatelly, o objetivo do Expresso Caridade é dar dignidade e amor para pessoas que, muitas vezes, são invisíveis para a sociedade. É possível doar para o movimento entrando em contato pelo WhatsApp: (61) 99425-4833 ou pelo Instagram: @expressocaridade. A organização também está aberta para receber outros tipos de doações, inclusive para o trabalho de voluntariado.

Apesar dos diferentes públicos atendidos em cada festa, os três projetos compartilham o mesmo espírito: usar as tradições do São João para reafirmar dignidade e pertencimento a quem enfrenta a vulnerabilidade no dia a dia. Em meio às quadrilhas e barraquinhas, a mensagem que prevalece por trás de cada Arraiá Solidário é de que celebrar é um ato de cuidado coletivo.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates





