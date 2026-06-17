Vini Jr. barra amigas na Copa, e Virginia surge como possível motivo; entenda - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma suposta mudança de postura de Vini Jr. durante a atual Copa do Mundo tem chamado atenção nos bastidores.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, o atacante da seleção brasileira estaria evitando distribuir ingressos para os jogos do Brasil, inclusive para mulheres com quem já teve envolvimento amoroso e para algumas modelos que procuraram o jogador em busca de entradas para as partidas realizadas nos Estados Unidos.

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A decisão surge em meio às especulações sobre uma possível reaproximação entre o atleta e Virginia Fonseca.

Recentemente, o nome dos dois voltou a ganhar destaque após a influenciadora exibir nas redes sociais um luxuoso buquê de rosas recebido no Dia dos Namorados, publicação que contou com interação de Vini Jr. nos comentários.

Segundo a reportagem, amigas e ex-affairs do camisa 7 teriam recorrido diretamente ao jogador para tentar garantir presença nos compromissos da seleção no torneio. No entanto, os pedidos não teriam sido atendidos.

Quando questionado sobre os ingressos, Vini Jr. costuma responder que as entradas podem ser compradas por aproximadamente “US$ 2 mil”.

Ainda conforme o veículo, a questão financeira não seria o principal motivo para a recusa.

Pessoas próximas ao atacante afirmam que a preocupação está relacionada à exposição pública.

O receio seria que convidadas compartilhassem registros nas redes sociais capazes de gerar especulações ou repercussões indesejadas justamente em um período em que sua vida pessoal vem recebendo atenção redobrada.