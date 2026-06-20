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Família de vítima de feminicídio pede ajuda para levar corpo ao Tocantins

Edileusa Durães,46 anos, foi assassinada a facadas pelo namorado na madrugada deste sábado (20/6)

Edileusa tinha 46 anos e vivia no DF há duas décadas - (crédito: Arquivo pessoal)
Edileusa tinha 46 anos e vivia no DF há duas décadas - (crédito: Arquivo pessoal)

A família de Edileusa Durães, 46 anos, assassinada pelo namorado a facadas na madrugada deste sábado (20/6), no Recanto das Emas, está fazendo uma vaquinha para arcar com os custos do traslado até o Tocantins, onde ela nasceu. Os recursos também ajudarão no sepultamento. O crime, presenciado pelo filho de 14 anos da vítima, que também foi ferido ao tentar defendê-la, foi registrado na 27ª Delegacia de Polícia.

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Sem parentes próximos residindo na capital federal, a família acompanhava com aflição a rotina de abusos que Dileusa sofria no Recanto das Emas. Segundo relatos do sobrinho Lucas Gomes, 31, o companheiro, com quem ela estava há cerca de um ano, mantinha um relacionamento abusivo e tentava cortar os vínculos da vítima com os familiares. “O relacionamento era recheado de brigas, o cara era um doente, batia nela, ela ligava chorando falando dele. Não deixava falar com a família e tinha ciúmes do filho”, relata ao Correio.

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A brutalidade do crime gerou uma onda de revolta e comoção entre a família, que agora busca por punição para o culpado. O sentimento de impotência por estarem em outro estado aumenta a dor de quem está longe, voltando os esforços na vaquinha solidária. ”Ela era tudo pra gente e agora só vai restar saudades, tudo por causa de um vagabundo. Fica o sentimento de revolta. O que queremos é justiça pela morte dela. Ela não tinha ninguém em Brasília, só filhos e amigos”, conta Lucas. 

Dileusa morava com os dois filhos, o adolescente que ficou ferido e uma criança de 4 anos. Ela também deixa uma filha de 19 anos, com a qual não morava. Após o crime, o autor tentou tirar a própria vida e foi levado ao Hospital do Gama. Para contribuir com a campanha solidária, a família informou o seguinte número: (63) 992094642. O contato está no nome de Valdivina dos Santos, irmã da vítima.

A família de Edileusa está arrecadando custos para o traslado do corpo até o Tocatins
A família de Edileusa está arrecadando custos para o traslado do corpo até o Tocatins (foto: Arquivo pessoal)

 

Saiba onde e como pedir ajuda

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no Distrito Federal em caso de violência doméstica

  • Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: [denuncia197@pcdf.df.gov.br (mailto:denuncia197@pcdf.df.gov.br). WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: [https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher](https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher)
  • Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 20/06/2026 19:36 / atualizado em 20/06/2026 19:40
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