PSB lança dois ex-governadores como pré-candidatos à Câmara dos Deputados

PSB lança dois ex-governadores, Rodrigo Rollemberg e Cristovam Buarque, como pré-candidatos à Câmara dos Deputados - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Rollemberg relembrou a trajetória na política. “Essa é a décima eleição que vou participar na minha vida. Já conheço o processo. Eu tenho muita gratidão pelo Cristovam. Tive a oportunidade de ser deputado federal pela primeira vez com ajuda do Cristovam. Eu era suplente e ele nomeou dois deputados como secretários e eu assumi. Fui também secretário de Turismo no governo dele e isso me ajudou a ficar conhecido na política”, recordou.

“Hoje, se os trabalhadores noturnos podem ir para casa depois da meia noite é por causa da lei do Corujão, que eu fiz como deputado distrital e o Cristovam sancionou como governador”, ressaltou Rollemberg. “Lembro como a gente enfrentou a grilagem de terras públicas, entre outras batalhas”, acrescentou.

“Estamos cansados da vergonha que passamos com a corrupção no DF”, discursou Cristovam. “Nós, do PSB, representamos o que há de melhor no Brasil e no DF. Não vamos ficar omissos nesse momento de desastre”, completou.

Presidente do PSB-DF, Rodrigo Dias afirmou que o partido trabalha para eleger entre dois e três deputados distritais e colocar os dois ex-governadores na Câmara Federal. “O PSB vai sair maior ainda dessa eleição de 2026. Temos uma nominata muito forte de deputados federais. Estamos muito confiantes também na candidatura de Ricardo Cappelli ao governo”, destacou.

Pré-candidatos

Além de Rollemberg e Cristovam, o PSB-DF vai lançar como pré-candidatos à Câmara dos Deputados: Professor Israel, Dani Freitas, Daniela Solta o Verbo, Professor Gadelha, Carla Gehlen, Raquel Medeiros e Nay do Acarajé.

São pré-candidatos ao cargo de deputado distrital Múcio Botelho, Raphael Sebba, Fernando Freitas, Rodrigo Dias, Rivas Alibi, Bernardo Morerira, Professor Douglas, Gomes, Pablo Feitosa, Dra. Jéssica Ribeiro, Dr. Lucas Esum, Professor Aharom, Wender, Clístenes, Sofia Carvalho, Jéssica Motta, Bartô Rodrigues, Similião, Mari Jow, Lenne Evangelista, Hélio Cruz, Simone, Roberta Coutinho, Guilherme Carvalho, Lealdo Moreira, Dennis Webert, Rogério Pontes e Edna Sampaio.