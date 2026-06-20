Ricardo Cappelli lança pré-candidatura ao GDF neste sábado (20/6)

Com promessa de priorizar saúde, Ricardo Cappelli lança pré-candidatura ao GDF neste sábado (20) - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Cappelli anunciou que a prioridade do seu mandato, caso seja eleito, será a saúde. “Vamos lançar um programa chamado Fila Zero, para acabar com a fila da saúde”, anunciou. “Nós temos hoje 33 mil pessoas aguardando na fila de cirurgia. Temos mais de 120 mil pessoas aguardando consultas e exames com especialistas. Temos R$ 1 bilhão de orçamento mensal para a saúde. Vamos zerar as filas, vamos mudar a saúde no DF”, acrescentou.

“Estamos construindo um programa de mudança para o DF, ninguém aguenta mais a crise na saúde e o escândalo do BRB. Nós vamos construir um futuro diferente para o DF”, completou.

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Além de Rollemberg, Cristovam, o evento tem a presença da deputada distrital Dayse Amarílio e do ex-senador Reguffe, entre outros.