Ricardo Cappelli lança pré-candidatura ao GDF neste sábado (20/6)

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Distrito Federal lança, neste sábado (20/6), a pré-candidatura de Ricardo Cappelli ao Governo do Distrito Federal (GDF). O ato de lançamento ocorre no Birosca do Conic e conta com a presença de dois ex-governadores do DF, que vão concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo partido: Rodrigo Rollemberg e Cristovam Buarque.
Cappelli anunciou que a prioridade do seu mandato, caso seja eleito, será a saúde. “Vamos lançar um programa chamado Fila Zero, para acabar com a fila da saúde”, anunciou. “Nós temos hoje 33 mil pessoas aguardando na fila de cirurgia. Temos mais de 120 mil pessoas aguardando consultas e exames com especialistas. Temos R$ 1 bilhão de orçamento mensal para a saúde. Vamos zerar as filas, vamos mudar a saúde no DF”, acrescentou.
“Estamos construindo um programa de mudança para o DF, ninguém aguenta mais a crise na saúde e o escândalo do BRB. Nós vamos construir um futuro diferente para o DF”, completou.
Além de Rollemberg, Cristovam, o evento tem a presença da deputada distrital Dayse Amarílio e do ex-senador Reguffe, entre outros.
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Por Mila Ferreira
postado em 20/06/2026 16:52 / atualizado em 20/06/2026 17:04