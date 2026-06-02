Rollemberg cobra que ex-presidente do BRB entregue envolvidos em fraude

"Não pode a população do Distrito Federal, que não tem nada a ver com isso, pagar pelo rombo do BRB", declarou Rollemberg - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) usou a tribuna da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (2/6), para cobrar que o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, também chamado de PHC, revele os nomes de autoridades envolvidas nas operações envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master, além de informar o destino de recursos que teriam sido enviados ao exterior. PHC está preso e negocia uma delação premiada com os investigadores.

Segundo o parlamentar, as declarações atribuídas a Costa em investigações em andamento podem ajudar a esclarecer o suposto rombo causado pelas operações e permitir a recuperação de valores. “É muito importante que agora o Paulo Henrique diga de fato para onde foi esse dinheiro”, disse.

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Durante o discurso, o deputado citou reportagem publicada pelo Correio Braziliense segundo a qual PHC teria informado às autoridades que recebeu orientações para autorizar operações financeiras entre o BRB e o Banco Master. De acordo com Rollemberg, as revelações reforçam a necessidade de aprofundamento das investigações.

“Em contato com as autoridades, ele afirmou ter recebido mensagens cifradas que foram comandos para autorizar transações com o banco de Daniel Vorcaro.”

Rollemberg também afirmou que as investigações precisam identificar os responsáveis pelas operações e recuperar eventuais recursos desviados. “É importante descobrir para onde foi esse dinheiro para poder pegar o dinheiro de volta, prender aqueles que roubaram e cobrir o rombo do BRB.”

Ao longo do pronunciamento, o deputado voltou a atribuir responsabilidade política pelas operações ao ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB). “É óbvio, e isso todos nós já sabíamos, que quem comandou essa fraude bilionária do BRB foi o ex-governador Ibaneis Rocha”, afirmou. Segundo Rollemberg as informações que poderiam ser apresentadas por PHC seriam fundamentais para esclarecer o caminho percorrido pelos recursos.

“É muito importante que agora o Paulo Henrique diga para onde foi esse dinheiro, porque há uma suspeita muito grande, e aqui fica uma dica para Polícia Federal para poder investigar tantas coincidências”, afirmou o ex-governador do Distrito Federal.

Rollemberg também teceu criticas à governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que na semana passada conseguiu o aval do governo federal para obter autorização para o empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ele disse que a população não pode ser responsabilizada por eventuais prejuízos decorrentes das operações investigadas. Segundo o deputado, medidas adotadas pelo GDF para equacionar a situação financeira podem comprometer investimentos e contratações futuras.

“Não pode a população do Distrito Federal, que não tem nada a ver com isso, pagar pelo rombo do BRB”, declarou. “É muito importante que o Paulo Henrique decifre todas essas mensagens, diga onde está esse dinheiro, para que ele possa ser recuperado e cubra o rombo do BRB, não com patrimônio público.”