Casa de embaixador vira arquibancada da Copa para torcida belga em Brasília

Torcedores se reuniram na casa do embaixador da Bélgica no Brasil para torcer pela seleção - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)

A casa do embaixador da Bélgica no Brasil foi tomada por bandeiras e decorações em preto, amarelo e vermelho neste domingo (21/6). Torcedores se reuniram no local para acompanhar o segundo jogo da seleção belga na Copa do Mundo, contra o Irã, que terminou em empate sem gols.

Com comidas típicas e adereços temáticos, o grupo acompanhou a partida em clima de confraternização, embalando a equipe com apoio direto da capital federal, apesar do placar zerado.

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O belga Steve De Brackelaere, de 41 anos, destacou o clima de acolhimento entre os presentes. “Fico muito feliz, é sempre bom se reunir. A gente se sente em casa mesmo estando no Brasil. Com toda a decoração e os amigos da embaixada, a gente se sente mais em casa ainda”, completou.

O servidor da embaixada Guilherme Rodrigues, 34, apostava em uma vitória da equipe belga, que acabou empatando em 0 x 0.

Brasileiro, ele contou que vive a Copa com o coração compartilhado. “É muito bom estar reunido com os amigos da embaixada e convidados, naquele clima de Copa. Sou brasileiro, torço para o Brasil, mas nosso coração é dividido entre o Brasil e a Bélgica. Hoje nós somos belgas”, afirmou.

Com o segundo empate na Copa do Mundo, a Bélgica agora chega à rodada final da fase de grupos pressionada: depende de uma vitória contra a Nova Zelândia no próximo sábado (27/6), e torcer por uma combinação de resultados para garantir a classificação no mata-mata.