Rinha de galos termina com 12 detidos em Planaltina

Doze são detidos em caso de rinha de galos em Planlatina - (crédito: BPMA/Divulgação)

Uma rinha de galos foi flagrada na tarde deste domingo (21/6) na área rural de Planaltina, durante ação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Ao todo, 12 homens foram detidos no local, sendo 10 suspeitos de envolvimento direto com maus-tratos a animais.

Segundo a corporação, o local funcionava de forma clandestina e contava com uma estrutura organizada para apostas e jogos, com movimentação de dinheiro e bens em torno das disputas entre os animais, que resultavam em mortes e mutilações.

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Durante a operação, os policiais apreenderam cerca de 70 galos utilizados nas rinhas. No interior da propriedade, também foi localizada uma arma de fogo.

Os envolvidos, os animais e todo o material apreendido foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foi registrado o flagrante.



