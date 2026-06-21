InícioCidades DF
MAUS-TRATOS

Rinha de galos termina com 12 detidos em Planaltina

Segundo a PM Ambiental, local funcionava clandestinamente com estrutura para apostas e resultava em maus-tratos e morte de animais

Doze são detidos em caso de rinha de galos em Planlatina - (crédito: BPMA/Divulgação)
Doze são detidos em caso de rinha de galos em Planlatina - (crédito: BPMA/Divulgação)

Uma rinha de galos foi flagrada na tarde deste domingo (21/6) na área rural de Planaltina, durante ação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Ao todo, 12 homens foram detidos no local, sendo 10 suspeitos de envolvimento direto com maus-tratos a animais. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a corporação, o local funcionava de forma clandestina e contava com uma estrutura organizada para apostas e jogos, com movimentação de dinheiro e bens em torno das disputas entre os animais, que resultavam em mortes e mutilações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante a operação, os policiais apreenderam cerca de 70 galos utilizados nas rinhas. No interior da propriedade, também foi localizada uma arma de fogo.

Os envolvidos, os animais e todo o material apreendido foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foi registrado o flagrante.

  • Foram apreendidos cerca de 70 galos utilizados nas rinhas
    Foram apreendidos cerca de 70 galos utilizados nas rinhas BPMA/Divulgação
  • Os envolvidos, os animais e todo o material apreendido foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina)
    Os envolvidos, os animais e todo o material apreendido foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) BPMA/Divulgação

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/06/2026 22:18
SIGA
x