Garis do DF aderem a paralisação nacional por piso salarial da categoria

De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a mobilização não está relacionada a demandas locais dos trabalhadores do DF, mas integra uma articulação nacional em defesa da proposta que tramita no Senado Federal - (crédito: SLU/Divulgação)

Os trabalhadores da limpeza urbana do Distrito Federal aderiram, nesta segunda-feira (22/6), a uma paralisação nacional que pressiona o Congresso Nacional pela aprovação de um piso salarial para os garis em todo o país. O movimento ocorre simultaneamente em diversas capitais brasileiras e tem como principal reivindicação o avanço da tramitação do Projeto de Lei nº 4.146/2020, que estabelece direitos trabalhistas e previdenciários para a categoria.

De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a mobilização não está relacionada a demandas locais dos trabalhadores do DF, mas integra uma articulação nacional em defesa da proposta que tramita no Senado Federal. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda análise dos senadores.

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De autoria da deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC), o projeto busca regulamentar a profissão dos trabalhadores da limpeza urbana. Na justificativa da matéria, a autora argumenta que os garis desempenham funções fundamentais para o funcionamento das cidades, mas ainda enfrentam baixos salários e condições de trabalho adversas.

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Entre os principais pontos da proposta está a criação de um piso salarial nacional equivalente a dois salários mínimos mensais, com reajustes anuais vinculados ao valor do salário mínimo. O projeto também prevê adicional de insalubridade em grau máximo, correspondente a 40% sobre o salário-base, jornada semanal de 40 horas e direito à aposentadoria especial para profissionais expostos a condições prejudiciais à saúde.

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Apesar da paralisação dos serviços de coleta e varrição em parte do Distrito Federal, o SLU informou que o Aterro Sanitário de Brasília, os papa-entulhos e a Unidade de Recebimento de Entulhos (URE) realizam o atendimento durante a mobilização. Não há previsão para o término da paralisação.