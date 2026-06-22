Motorista colide veículo contra poste na BR-070 nesta segunda (22/6)

Apesar do impacto, nenhuma delas precisou ser transportada para uma unidade hospitalar. - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um sinistro de trânsito envolvendo uma caminhonete preta e um poste de iluminação pública foi registrado na madrugada desta segunda-feira (22/6), na BR-070, no sentido Ceilândia. Duas pessoas que estavam no automóvel receberam atendimento no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 3h20 e enviou três viaturas para a ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o veículo após a colisão contra o poste de iluminação pública.

As equipes prestaram os primeiros socorros às duas vítimas que ocupavam o automóvel. Apesar do impacto, nenhuma delas precisou ser transportada para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para atender a ocorrência. A concessionária Neoenergia foi chamada ao local para avaliar possíveis danos na estrutura de iluminação pública atingida pelo veículo.

As circunstâncias que levaram ao sinistro não foram informadas. A dinâmica da colisão ainda é desconhecida.

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