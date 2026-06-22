Caesb lança nova plataforma de atendimento com IA chamada Iná

Aderindo à crescente dos atendimentos automatizados, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) lançou a Iná, uma Inteligência Artificial (IA) capaz de responder dúvidas, gerar a segunda via de faturas, alterar vencimentos de contas e uma série de outras demandas do sistema. O anúncio foi noticiado pelo presidente da CAESB, Luiz Antônio Reis, durante o evento de lançamento do Programa GDF na sua porta, na edição do Plano Piloto.
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Na manhã desta segunda-feira (22/6), o presidente noticiou o passo dado pela CAESB em direção ao futuro, com o site que o cidadão pode acessar a partir do login no gov.br. "O serviço foi realizado pela equipe interna da Caesb, parabéns ao pessoal que operou esses sistema durante seis meses, finalizando um programa que facilita o acesso do usuário", comemorou Luiz Antônio.
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No site, os usuários conseguem visualizar todos os dados referentes ao próprio CPF, sem precisar enviar nenhuma documentação ou dado, deixando a burocracia de lado.
Em seu discurso, o presidente ainda homenageou a governadora Celina Leão, presente no evento que ocorreu no Palácio do Buriti. De acordo com Luiz Antônio, a plataforma se conecta com o próprio governo atual, que busca digitalizar, informatizar e "organizar toda a informação de governo de forma mais acessível para a população".
Serviços
O acesso é feito através do site, no qual o cidadão é levado ao acesso por meio do gov.br. Funcionando 24 horas por dia, a plataforma possibilita a solicitação dos seguintes serviços:
- Consultar imóveis vinculados
- Ver contas e débitos
- Emitir segunda via da conta em PDF
- Consultar chave PIX para pagamento
- Gerar QR Code PIX da conta
- Consultar histórico de consumo
- Consultar dados cadastrais
- Listar protocolos/atendimentos
- Detalhar atendimento
- Obter carta-resposta de atendimento
- Gerar declaração de situação financeira
- Gerar quitação anual
- Consultar falta d’água
- Alterar dia de vencimento da conta
- Solicitar revisão de conta
- Solicitar corte de água
- Registrar atendimento para:
- falta d’água no imóvel
- vazamento no hidrômetro
- desobstrução de esgoto
- ligação de esgoto
- Denunciar ligação clandestina