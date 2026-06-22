Caesb lança nova plataforma de atendimento com IA chamada Iná

Através da nova plataforma, os usuários poderão conseguir solicitar a segunda via de suas faturas e as médias de consumo ao longo do ano - (crédito: Iná Caesb)

Aderindo à crescente dos atendimentos automatizados, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) lançou a Iná, uma Inteligência Artificial (IA) capaz de responder dúvidas, gerar a segunda via de faturas, alterar vencimentos de contas e uma série de outras demandas do sistema. O anúncio foi noticiado pelo presidente da CAESB, Luiz Antônio Reis, durante o evento de lançamento do Programa GDF na sua porta, na edição do Plano Piloto.

Na manhã desta segunda-feira (22/6), o presidente noticiou o passo dado pela CAESB em direção ao futuro, com o site que o cidadão pode acessar a partir do login no gov.br. "O serviço foi realizado pela equipe interna da Caesb, parabéns ao pessoal que operou esses sistema durante seis meses, finalizando um programa que facilita o acesso do usuário", comemorou Luiz Antônio.

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No site, os usuários conseguem visualizar todos os dados referentes ao próprio CPF, sem precisar enviar nenhuma documentação ou dado, deixando a burocracia de lado.

O presidente da Caesb anunciou a nova plataforma durante evento no Palácio do Buriti (foto: Paulo H Carvalho/Agência Brasília/Divulgação)

Em seu discurso, o presidente ainda homenageou a governadora Celina Leão, presente no evento que ocorreu no Palácio do Buriti. De acordo com Luiz Antônio, a plataforma se conecta com o próprio governo atual, que busca digitalizar, informatizar e "organizar toda a informação de governo de forma mais acessível para a população".

Serviços

O acesso é feito através do site, no qual o cidadão é levado ao acesso por meio do gov.br. Funcionando 24 horas por dia, a plataforma possibilita a solicitação dos seguintes serviços: