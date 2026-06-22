"Pedimos uma apuração imediata", diz Celina sobre homem que morreu na UPA

Imagens mostram que homem que morreu em UPA não usava pulseira de atendimento - (crédito: Material cedico ao Correio )

Durante evento destinado à inauguração da edição do GDF na Sua Porta no Plano Piloto, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, reforçou que o caso do homem de 49 anos que morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas está sendo apurado rigorosamente pela Polícia Civil. A situação aconteceu no último sábado (20/6) e foi denunciado por cidadãos que presenciaram o momento.

Segundo a chefe do Executivo, os funcionários da unidade relataram que o homem era um frequentador assíduo da UPA, pnde pedia água e utilizava o lugar como abrigo. "O que não justifica a falta de prestação de atendimento. Nós pedimos uma apuração imediata e rigorosa", destacou a governadora. Ainda de acordo com Celina, a ação foi determinada junto à presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Eliane Souza de Abreu.

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Uma auditoria interna também está sendo realizada pelo IGES. "Não é por que é uma pessoa em situação de rua, que usava a UPA com frequência, que ele não deveria ser atendido", defendeu a chefe do Executivo.

Entenda o caso

O cadeirante Vilmar Pereira da Silva, 49 anos, morreu na recepção da unidade e não estava sequer com a pulseirinha de atendimento. Nas imagens captadas por câmeras de segurança foi possível constatar que ele passou a noite no local, chegando na sexta-feira (19/6), permanecendo até o dia seguinte no aguardo por atendimento.