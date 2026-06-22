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Morte em UPA

"Pedimos uma apuração imediata", diz Celina sobre homem que morreu na UPA

Governadora destaca posicionamento do GDF sobre o caso do morador de rua que morreu na UPA do Recanto das Emas. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Imagens mostram que homem que morreu em UPA não usava pulseira de atendimento - (crédito: Material cedico ao Correio )
Imagens mostram que homem que morreu em UPA não usava pulseira de atendimento - (crédito: Material cedico ao Correio )

Durante evento destinado à inauguração da edição do GDF na Sua Porta no Plano Piloto, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, reforçou que o caso do homem de 49 anos que morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas está sendo apurado rigorosamente pela Polícia Civil. A situação aconteceu no último sábado (20/6) e foi denunciado por cidadãos que presenciaram o momento.

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Segundo a chefe do Executivo, os funcionários da unidade relataram que o homem era um frequentador assíduo da UPA, pnde pedia água e utilizava o lugar como abrigo. "O que não justifica a falta de prestação de atendimento. Nós pedimos uma apuração imediata e rigorosa", destacou a governadora. Ainda de acordo com Celina, a ação foi determinada junto à presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Eliane Souza de Abreu.

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Uma auditoria interna também está sendo realizada pelo IGES. "Não é por que é uma pessoa em situação de rua, que usava a UPA com frequência, que ele não deveria ser atendido", defendeu a chefe do Executivo.

Entenda o caso

O cadeirante Vilmar Pereira da Silva, 49 anos, morreu na recepção da unidade e não estava sequer com a pulseirinha de atendimento. Nas imagens captadas por câmeras de segurança foi possível constatar que ele passou a noite no local, chegando na sexta-feira (19/6), permanecendo até o dia seguinte no aguardo por atendimento.  

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 22/06/2026 11:28
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