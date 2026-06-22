Mais de R$ 5 milhões em mercadoria irregular são apreendidas em 15 dias pela Receita do DF

Nos últimos 15 dias, a Receita do DF apreendeu mais de R$ 5 milhões em mercadorias ilegais que seriam comercializadas na capital. Segundo os auditores da secretaria, os produtos estavam sem nota fiscal, sendo classificados como inidôneas.

A pasta informou que o resultado da operação foi um crédito tributário ao GDF de R$ 2,3 milhões. Durante as operações, foram retirados de circulação 34 iPhones 17 Pro Max e iPhones 17 Pro; 25 esteiras e 10 máquinas para exercícios; 39.312 unidades de cerveja long neck; 93 toneladas de açúcar, 60 mil quilos de feijão, 101,5 mil quilos de milho; 320 unidades de botijões de gás de 13 kg e outros produtos.

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Além disso, mercadorias como 25 mil quilos de sementes; 20 mil quilos de produtos metalúrgicos e material de construção; 3.720 quilos de açaí; 298 m³ de madeira, 154,6 mil unidades de chaves Gold, 770,82 m² de vidro temperado; 1,6 mil unidades de bobinas para embalagens; e 1,9 mil unidades de cadeiras e mesas de plástico também foram apreendidos em operações rotineiras.

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As apreensões foram realizadas em diversos locais do DF, como a BR 251; BR 060; e BR 020. O Setor Rodoviário e Transporte de Cargas (STRC) também foi alvo das operações, resultando na apreensão de 1.662 peças de roupas de frio.