Feira chega com produções autorais e programação dedicada ao forró

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A abertura fica por conta do Forró Legal, das 11h às 14h. Em seguida, o Forró Cobogó assume o palco das 14h às 17h, com um repertório inspirado nos clássicos do gênero e nas sonoridades da cultura popular brasileira. Encerrando a programação, As Fulô do Cerrado se apresentam das 17h às 19h30, com um trabalho que dialoga com ritmos tradicionais e manifestações populares brasileiras.

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Neste sábado (27/6), o Corredor Central da Quadra 4 do Setor Comercial Sul volta a receber a Feira no Setor, mais uma edição do Cidade Viva, que transforma um espaço emblemático de Brasília em vitrine para a produção independente do Distrito Federal. O evento acontece das 10h às 20h.

Durante o dia, o público poderá conhecer o trabalho de artesãos, artistas, estilistas, criadores e pequenos empreendedores que fazem da criatividade uma ferramenta de geração de renda e expressão cultural. A programação reúne expositores de diferentes áreas, com peças produzidas artesanalmente, artigos de decoração, roupas, acessórios, jóias, produtos de beleza, itens religiosos, trabalhos em tricô, crochê, bordado, macramê e costura criativa, além de esculturas em aço, peças produzidas em corda, bonecos de crochê e marcas de moda autoral e slow fashion.

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A gastronomia também marca presença com doces, tortas, brigadeiros de colher e fondue, ampliando a diversidade de sabores e experiências que fazem da feira um espaço de convivência e valorização da produção local.

A iniciativa tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e reafirma a vocação do Setor Comercial Sul como território de cultura, criação e encontro entre quem produz e quem consome arte, conhecimento e economia criativa no Distrito Federal.

Serviço Feira No Setor

Feira no Setor

27 de junho - 10h às 20h

Corredor Central da Quadra 4 – Setor Comercial Sul

Entrada gratuita



Programação musical



11h às 14h - Forró Legal

14h às 17h - Forró Cobogó

17h às 19:30 - As Fulô do Cerrado