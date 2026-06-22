Homem é preso suspeito de agredir filho de 9 anos na Cidade Estrutural

Menino teria sido agredido com um objeto contundente, além de sofrer outras formas de violência física - (crédito: pacifico/CB/d.a press)

Policiais militares do 15º Batalhão prenderam, na última sexta-feira (19/6), um homem suspeito de agredir o filho, de 9 anos, no Setor Santa Luzia, na Cidade Estrutural.

Vizinhos ouviram pedidos de socorro e acionarem o Conselho Tutelar, que solicitou apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com diversas lesões pelo corpo.

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A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada ao Hospital de Base para atendimento médico. De acordo com os relatos colhidos pelas equipes, o menino teria sido agredido com um objeto contundente, além de sofrer outras formas de violência física.

Ao saber da chegada dos policiais, o suspeito fugiu. As equipes iniciaram buscas na região e conseguiram localizá-lo após um cerco policial.

Durante a ocorrência, uma testemunha informou aos militares que as agressões contra a criança eram recorrentes. O homem foi preso e conduzido à 8ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação do caso.