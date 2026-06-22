Hemocentro promove coleta de sangue na Asa Sul nesta quinta-feira (25/6)

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) realiza, nesta quinta-feira (25/6), uma coleta externa de sangue na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, na Asa Sul. A unidade móvel ficará estacionada na instituição, na SGAS 902, e atenderá doadores das 9h às 16h.
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Os interessados podem fazer o agendamento pelo portal do Governo do Distrito Federal (GDF) ou pelo telefone 160, opção 2. Também haverá atendimento sem agendamento, de acordo com a capacidade disponível no local.
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Durante a ação, os participantes inscritos na 2ª Corrida Tá no Sangue Run poderão retirar os kits oficiais de participação. A entrega será realizada no mesmo endereço, das 10h às 20h.
As inscrições para a corrida seguem abertas até quinta-feira (25/6). O evento será realizado no sábado (27/6), com largada às 17h30, no Memorial dos Povos Indígenas. A programação inclui caminhada de 3km e corrida de 6km.
Os participantes receberão um kit com camiseta, boné, cantil, sacochila e medalha, além de brindes dos patrocinadores. Haverá ainda premiação para os primeiros colocados de cada categoria.
Serviço
Coleta Externa (Unidade Móvel):
Data: Quinta-feira (25/6)
Horário: das 9h às 16h
Retirada de kits da Corrida Tá no Sangue:
Data: Quinta-feira (25)
Horário: das 10h às 20h
Local: Faculdade Mackenzie — SGAS 902, Asa Sul
Agendamento de doações: pelo site agenda.df.gov.br ou telefone 160, opção 2.
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