Bolsa Família tem mais de 90 mil beneficiários sem acompanhamento de saúde

O comparecimento à UBS é obrigatório para a continuidade do beneficiário no programa e o prazo se encerra no dia 30 deste mês - (crédito: Agência Saúde-DF)

Por Beatriz Ocké—No Distrito Federal, 91.308 beneficiários do Bolsa Família estão sujeitos à suspensão do auxílio devido ao não comparecimento à uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para fazer o acompanhamento das condicionalidades de saúde. A etapa, obrigatória para garantir a continuidade no programa, oferece atualização vacinal, avaliação nutricional, pré-natal e demais cuidados previstos. O prazo para acompanhamento termina no dia 30 deste mês.

Todos os beneficiários com perfis compatíveis com os requisitos para acompanhamento devem se apresentar em uma UBS. Em especial, estão as crianças de até 7 anos incompletos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes.

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Dos 299.824 beneficiários registrados, 208.516 foram acompanhados, ou seja, 69,55% do público previsto. Além disso, também se destacam os números de crianças de até 7 anos, que somam 79.724 jovens, mas apenas 42.350 compareceram aos serviços de saúde (53,12%).

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES- DF), ao chegar na UBS de referência, o cidadão deve apresentar um documento de identificação válido e com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão do Bolsa Família ou NIS. Mulheres grávidas, a caderneta da gestante, e, em relação às crianças, o cartão de vacinação.

Ainda nesta semana, o Governo do Distrito Federal (GDF) irá enviar mensagens, via WhatsApp, às famílias beneficiárias para tecer orientações acerca do prazo e da importância de comparecer às unidades de saúde para permanecer no programa.