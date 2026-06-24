Copa do Mundo une casal de rivais em Brasília

Enquanto milhões de torcedores acompanham, nesta quarta-feira (24/6), o confronto entre México e Tchéquia pela Copa do Mundo, um casal que reúne as duas nacionalidades vive a expectativa da partida de forma ainda mais intensa. De um lado, a mexicana Nayeli Crespo carrega as cores e a paixão de sua seleção desde a infância; de outro, o tcheco Pavel Sára deposita suas esperanças na equipe europeia. Entre provocações bem-humoradas, apostas e muito futebol, eles transformam a disputa em campo em uma experiência familiar que mostra como a Copa do Mundo é capaz de unir culturas diferentes em torno da mesma paixão pelo esporte.

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Morando longe de seu país natal e casada com um tcheco, Nayeli divide o coração entre as duas culturas, mas garante que, durante os 90 minutos, a torcida será pelo México. Para ela, o futebol sempre foi muito mais do que um esporte: representa laços familiares, identidade e pertencimento. “Guardo essas lembranças com muito carinho, porque o futebol era um momento de união entre todos nós”, recorda.

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Ela afirma que o esporte é parte importante da cultura mexicana e que, quando a seleção entra em campo, diferenças regionais ficam de lado em nome de um objetivo comum. A distância do país de origem tornou a Copa do Mundo ainda mais significativa para Nayeli. Ela conta que acompanhar os jogos é uma forma de manter viva a conexão com suas raízes. “Quando assisto às partidas, me sinto perto do México e da minha família. A distância faz tudo ficar mais especial”, afirma.

Pavel também compartilha dessa mesma experiência. Apesar da rivalidade momentânea, ele garante que o clima em casa é de respeito, bom humor e muita expectativa. Pavel conta que a ligação com a seleção tcheca começou ainda na infância, influenciada pelo pai, que acompanhava atentamente cada partida da equipe nacional.

“O futebol sempre foi uma parte importante da cultura tcheca e da minha vida. Cresci acompanhando o time, porque o meu pai não perdia nenhum jogo”, afirma. Segundo ele, os grandes jogadores e momentos históricos do futebol tcheco e da antiga Tchecoslováquia fazem parte da memória coletiva do país e ajudam a fortalecer o sentimento de pertencimento entre os torcedores.

Torcida

Confiante no desempenho da equipe mexicana, Nayeli elogia a campanha da seleção até aqui. Para ela, a organização tática e a atuação diante da África do Sul demonstram que o time chega preparado para o desafio contra os tchecos. “Gostei muito da forma como a equipe se comportou em campo. Acho que está focado e pronto para fazer uma grande partida”, avalia.



Para o tcheco, o retorno da seleção europeia a uma Copa do Mundo após duas décadas de ausência é apontado como um dos principais motivos para empolgação. Ele afirma que a classificação foi recebida com entusiasmo e renovou a confiança dos torcedores. “O simples fato de voltar ao torneio depois de 20 anos já foi celebrado como uma grande conquista”, destaca. Mais do que sonhar com o título, os tchecos enxergam a competição como uma oportunidade de mostrar que o país continua competitivo.

Apesar da rivalidade que o confronto cria dentro de casa, ela garante que o clima é de descontração. Nayeli conta que ficou feliz ao ver a Tchéquia retornar ao Mundial após duas décadas e admite ter sentido um frio na barriga ao descobrir que os dois países se enfrentariam. “Vai ser uma briga divertida. Cada um vai defender seu país durante 90 minutos”, brinca. Segundo ela, o casal costuma assistir aos jogos junto e, até agora, torcia por ambas as seleções.

Sobre o duelo contra o México, Pavel acredita que a partida será uma das mais emocionantes da fase de grupos. Ele lembra que a seleção tcheca precisa vencer para seguir com chances de classificação e reconhece a dificuldade da missão. “O México tem tradição, qualidade técnica e uma torcida fantástica. Não será nada fácil, mas a esperança só morre com o apito final do árbitro”, afirma.

Boa rivalidade

A partida será acompanhada na Embaixada do México, em Brasília, ao lado de amigos e familiares. Embora admita que espera uma vitória mexicana, Nayeli afirma que o mais importante é celebrar o momento. “No final das contas, o mais bonito é poder compartilhar essa experiência com as pessoas que a gente gosta”, diz.

Pavel brinca que a esposa costuma ser mais competitiva quando o assunto é futebol. “Quando o México está jogando, ela se transforma em uma torcedora extremamente apaixonada. Eu tento manter a calma, mas nem sempre consigo. Cada um vai defender as cores do seu país, sempre com respeito e bom humor”, conta.

Mesmo com a torcida pelo México, Nayeli revela que desenvolveu um carinho especial pela seleção tcheca ao longo dos anos. Ela já morou na República Tcheca e construiu fortes laços com o país por meio do marido, dos sogros e de amigos. “Metade da minha família é de lá. Tenho um carinho muito grande pela seleção tcheca também”, afirma.

Embora o casal ainda não tenha definido nenhuma aposta para a partida, Pavel afirma que as conversas sobre o resultado já fazem parte da rotina dos últimos dias. Independentemente do placar, ele considera que a experiência de viver uma Copa do Mundo ao lado de alguém que torce pela equipe adversária é algo especial. “Esse jogo representa não apenas uma disputa esportiva, mas também a união de duas histórias, dois países e duas paixões. No final do dia, continuaremos torcendo um pelo outro, e isso é o mais importante”, conclui.