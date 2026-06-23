Saiba o horário de funcionamento dos serviços no jogo do Brasil

Por Luiz Francisco*

Os servidores dos órgãos públicos do Distrito Federal terão mudanças no expediente, nesta quarta-feira (24/6), devido ao jogo do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo de 2026, às 19h. O Governo do Distrito Federal (GDF) decretou ponto facultativo três horas antes da partida (ou seja, a partir das 16h). Confira abaixo quais serviços estarão disponíveis e quais serão suspensos.

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) manterá atendimento ininterrupto, com funcionamento 24 horas nas delegacias especializadas, como as circunscricionais, de atendimento à mulher (Deam I e II) e nas delegacias da criança e do adolescente (DCA I e II).

Funcionam 24 horas exclusivamente para registro de ocorrências as seguintes DPs: 2ª, 3ª, 4ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 17ª, 19ª, 23ª, 24ª, 29ª, 31ª, 32ª e 33ª DP.

Já como centrais de flagrantes, as unidades que funcionam são as DPs: 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 15ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª, 26ª, 27ª, 30ª e 35ª DP.

A PCDF disponibiliza canais para registro de denúncias, como o telefone 197 opção 0, a Delegacia Eletrônica e ainda canais digitais por e-mail (denuncia197@pcdf.df.gov.br) e pelo Whatsapp (61) 98626-1197.

O atendimento do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar funciona 24 horas por dia, de forma ininterrupta.

Saúde

Os serviços de urgência da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), incluindo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as emergências dos hospitais regionais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião funcionarão sem interrupção para os jogos do Brasil.

Educação

A Secretaria de Educação informa que seguirá o ponto facultativo de três horas antes dos jogos da Seleção Brasileira. Desta forma, as atividades das escolas públicas que foram impactadas pelos ajustes de horário deverão organizar reposição presencial, mediante homologação das respectivas coordenações regionais de ensino, para cumprimento da carga horária e dos dias letivos previstos em lei.

Os servidores, empregados públicos, contratados temporários e estagiários da pasta poderão ajustar os horários de trabalho nos dias de jogos do Brasil, desde que sejam observadas as regras de funcionamento das unidades e os registros de frequência. Nas unidades administrativas, caberá às chefias organizar os expedientes e assegurar a continuidade dos serviços prestados à população.

Luz

Os serviços da Companhia Energética de Brasília (CEB IPes) voltados para o atendimento ao público (manutenção e registro de demandas) funcionam normalmente, 24 horas por dia. Os canais oficiais são o telefone 155, o aplicativo Ilumina DF, o WhatsApp (61) 3774-1155 e o site www.ceb.com.br.

Água

A Caesb informa que não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios de atendimento a partir das 16h. As equipes de operação e manutenção trabalharão normalmente.

Os consumidores que precisarem da companhia podem ligar para a Central de Atendimento, telefone 115. Também podem solicitar serviços pelo WhatsApp (61) 3029-8115. Outra opção é usar o aplicativo da Caesb para celular ou entrar no site da companhia.

Transporte público

O Metrô-DF mantém o horário normal de funcionamento: das 7h30 às 23h30, de segunda a sábado.

Em relação aos ônibus, os horários seguirão normalmente, com reforço na operação a partir das 16h, mesmo horário do encerramento do expediente nos órgãos públicos do GDF.

Limpeza urbana

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informa que, durante os jogos, os trabalhadores poderão realizar uma pausa temporária na prestação dos serviços, retomando normalmente as atividades logo após o término da partida.

Lazer

O Jardim Botânico de Brasília funcionará das 9h às 16h. O ingresso custa R$ 5 (dinheiro, débito ou Pix).

O Zoológico de Brasília abre normalmente, das 8h30 às 17h, com encerramento da bilheteria às 16h. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), com pagamento em dinheiro, Pix, cartão de débito ou crédito. Às terças, quartas e quintas-feiras, exceto feriados, todos pagam meia entrada. Aos domingos e feriados a entrada é gratuita.

Trânsito

Os postos de atendimento do Detran-DF e guichês localizados nas unidades do Na Hora estarão abertos até as 16h. As ações educativas e os serviços de fiscalização e engenharia de trânsito funcionarão normalmente.

Os serviços digitais permanecem disponíveis ao cidadão e podem ser acessados por meio do Portal de Serviços do Detran-DF e do aplicativo Detran-DF Digital.

Manutenção urbana

Com a dispensa dos empregados a partir das 16h30, a Novacap manterá as atividades essenciais para disponibilizar atendimento à população, com equipes de manutenção arbórea atuando em regime de plantão emergencial para a retirada de galhos ou árvores que apresentem risco iminente em vias públicas ou áreas prioritárias.

Assistência à mulher

Mesmo com a dispensa dos empregados a partir das 16h, a Secretaria da Mulher manterá as suas atividades para garantir a segurança e o atendimento à população do Distrito Federal. A Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo funcionam 24 horas.

Cultura

Os espaços culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa vão funcionar normalmente. Apenas a Biblioteca Nacional e o Museu da República terão as atividades interrompidas três horas antes do início do jogo, ou seja, às 16h.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que todas as unidades de conservação administradas pela autarquia funcionam normalmente na quarta-feira.

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul — Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico de Águas Claras — Aberto todos os dias, das 6h às 22h

Parque Ecológico Areal — Aberto todos os dias, das 6h às 22h

Parque Ecológico da Asa Sul — Aberto todos os dias, das 6h às 20h

Parque Distrital das Copaíbas — Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Cortado — Aberto todos os dias, das 6h às 20h

Monumento Natural Dom Bosco — Aberto todos os dias, das 6h às 20h

Parque Ecológico Ezechias Heringer — Aberto todos os dias, das 6h às 22h

Parque Ecológico do Gama — Aberto todos os dias, das 6h às 22h

Parque Ecológico do Lago Norte — Aberto todos os dias, das 6h às 20h

Parque Ecológico Olhos d'água — Aberto todos os dias, das 5h30 às 20h (portão principal) e das 6h às 18h (portões laterais)

Parque Ecológico do Paranoá — Aberto todos os dias, das 6h às 20h

Parque Ecológico Península Sul — Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico do Riacho Fundo — Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Saburo Onoyama — Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira — Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas — Aberto todos os dias, das 7h às 19h

Parque Ecológico Veredinha — Aberto todos os dias, das 6h às 18h.