SINFOR-DF lança Brasília Tech Hub e promete transformar DF em referência tecnologógica

O Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal (SINFOR-DF) anunciou que realizará, nesta quarta semana de junho (de 21 a 27), a assinatura definitiva do contrato que viabilizará a implantação do Brasília Tech Hub, empreendimento no setor de tecnologia e inovação com capacidade para mais de 13 mil profissionais, e que terá potencial para transformar o Distrito Federal em "referência global" no setor.

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Em comunicado à imprensa, o sindicato confirmou que o negócio, executado pela Sociedade de Propósito Específico (SPE) Distrito de Tecnologia e Inovação Antonio Fábio Ribeiro S.A., empresa de capital fechado, contará com investimento de R$ 1,05 bilhão. Será "o maior empreendimento privado de tecnologia de Brasília". "Um dos passos mais importantes de sua história no setor de tecnologia e inovação", afirmou, por meio da nota. O projeto ainda configura a construção de uma nova matriz econômica para Brasília, "baseada em conhecimento, tecnologia e inovação".

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A assinatura definitiva do contrato vai permitir a formalização da escritura do terrono e, nome da SPE. O cumprimento desta etapa viabilizará o desenvolvimento de projetos executivos, a obtenção do alvará de construção e o início das obras do espaço onde será o Brasília Tech Hub.

Após a assinatura, o registro da escritura ocorrerá em, aproximadamente, 30 dias. A projeção é que as obras estejam em estado avançado no primeiro trimestre de 2027. Os primeiros prédios devem ser entregues três anos após o começo dos trabalhos. Sete anos serão necessários para a implantação integral do complexo.

"O Brasília Tech Hub foi concebido para se tornar um ambiente de inovação de padrão internacional, reunindo empresas de tecnologia, startups, espaços de coworking, áreas de eventos, centros de negócios, praças de alimentação, academia e estruturas de apoio voltadas ao desenvolvimento empresarial e à formação de talentos", constatou o grupo.

"Para o SINFOR-DF, o Brasília Tech Hub representa muito mais que um empreendimento imobiliário. O projeto simboliza uma visão de futuro para o Distrito Federal, posicionando Brasília entre os principais ecossistemas de inovação do país e com potencial para desenvolver um dos mais avançados clusters de GovTech do mundo", acrescentou.

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Mais de 2 mil empregos serão gerados durante a fase de construção. Concluído, o empreendimento abrigará mais de 13 mil colaboradores. Há, ainda, a projeção da injeção de bilhões de reais na economia local durante "os próximos anos".

"Os próximos passos incluem o registro da escritura, a elaboração e aprovação dos projetos arquitetônicos, a obtenção do alvará de construção e o início das obras, marcando o começo de uma nova era para o setor de tecnologia do Distrito Federal", detalhou o sindicato.