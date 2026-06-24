Projeto 'Ginga Cultural' oferece cursos gratuitos de arte e tecnologia

Promovida pelo coletivo Pedagoginga, a ação tem como objetivo descentralizar o acesso à cultura do Plano Piloto e fortalecer a formação profissional nas periferias do Distrito Federal, articulando conhecimentos tradicionais, linguagens artísticas e mídias digitais - (crédito: Foto: Divulgação/Pedagoginga)

Quem ainda não se inscreveu no Ginga Cultural tem uma nova oportunidade. Embora as atividades já tenham começado em Sobradinho II, ainda restam vagas abertas nos cursos totalmente gratuitos da iniciativa. Promovida pelo coletivo Pedagoginga, a ação tem como objetivo descentralizar o acesso à cultura do Plano Piloto e fortalecer a formação profissional nas periferias do Distrito Federal, articulando conhecimentos tradicionais, linguagens artísticas e mídias digitais. As inscrições são realizadas pelo Instagram (@pedagoginga)

Destinado a jovens de 15 a 29 anos, o programa aposta no desenvolvimento comunitário por meio de uma grade diversificada de oficinas. O cardápio de atividades foi estruturado para aproximar a tradição das demandas do mercado atual, abrangendo Capoeira, Fotografia e Audiovisual, Trança, Dancehall e Tecnologia. Ao encerrar o ciclo de formações, os participantes vão exibir suas produções no NaGinga Festival, uma grande celebração cultural aberta ao público.

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"O Ginga Cultural nasce com o propósito de ser mais do que um espaço de aprendizado técnico. Queremos fortalecer a identidade da nossa comunidade, conectar as pessoas ao território e oferecer ferramentas reais de expressão e emancipação para os jovens de Sobradinho II através da cultura popular e da tecnologia", afirma Filipe Davi, presidente do Pedagoginga. As turmas se reúnem semanalmente — entre dias úteis e sábados —, totalizando quatro horas de aula por semana. O projeto é viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), repassados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF)

SERVIÇO

Cursos Gratuitos | Projeto Ginga Cultural - Oficinas de Capoeira, Fotografia e Audiovisual, Trança, Dancehall e Tecnologia

Local: Centro de Ensino Médio 04 de Sobradinho II e no Quilombo da Quebrada, também em Sobradinho II.

Inscrições gratuitas pelo Instagram @pedagoginga.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes