Obras de infraestrutura nos Trechos 1 e 3 do Sol Nascente são concluídas

As intervenções somam R$ 215 milhões e contemplam serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, blocos intertravados e construção de calçadas. - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília/Divulgação)

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, nesta quarta-feira (24/6), R$ 215 milhões em reformas no Sol Nascente. As obras incluem melhorias nas redes de drenagem e blocos intertravados, além de pavimetação asfálticas e calçadas dos Trechos 1 e 3, no Conjunto H. Segundo a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, ainda serão reformadas duas ruas da região.

Ela destacou que as melhorias fazem parte do processo de urbanização da região e visam a diminuir problemas históricos, como lama, poeira e alagamentos, além de facilitar a mobilidade de moradores e veículos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em defesa da região administrativa, a governadora afirmou: "As pessoas que chamavam isso aqui de favela, nunca pisaram o pé aqui". (foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília/Divulgação)

No Trecho 1 e em parte do Trecho 3, foram aplicados R$ 80 milhões em obras que incluíram 7.185 metros de redes de drenagem, 44.777 m² de asfalto, 88.517 m² de blocos intertravados e 77.148 m² de calçadas. Já no Trecho 3, o Lote 1 recebeu R$ 75 milhões, com 7.264 metros de drenagem, 57.003 m² de asfalto, 124.600 m² de blocos e 110.000 m² de calçadas.

O Lote 2 também integra o pacote de infraestrutura, com investimento de R$ 60 milhões voltado a obras na mesma região. De acordo com o secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do DF, Valter Casimiro Silveira, com a entrega de trechos no Condomínio Gênesis (Trecho 3), as ruas atrás da Feira do Produtor, e no Condomínio Genesis (Trecho 1), quase 100% do Sol Nascente conta com uma infraestrutura reformada. "Estamos abrindo as propostas de licitação para começar o trabalho na região administrativa do Sol Nascente, totalizando um investimento de R$ 600 milhões", destacou o secretário de Obras do DF, Valter Casimiro.