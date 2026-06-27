Cafés instagramáveis para um brunch sem pressa no DF

Os cafés deixaram de ser um lugar para apenas tomar uma bebida quente. Nos últimos anos, Brasília viu crescer espaços que combinam gastronomia, arquitetura, áreas verdes e propostas culturais. O resultado é uma nova geração de cafeterias que atraem quem busca um brunch demorado, uma pausa na rotina ou simplesmente um cenário bonito para encontrar amigos.

A seguir, confira indicações espalhadas por diferentes regiões do Distrito Federal que ajudam a entender esse movimento.

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Plano Piloto e Noroeste

Entre os nomes que ganharam destaque nos últimos anos está a Casa Almeria. Com unidades na Asa Sul e no Noroeste, o espaço reúne cafeteria, padaria artesanal, empório e confeitaria em um ambiente amplo e visualmente bonito. A proposta faz sucesso entre quem procura bons lanches e cafés com um cenário moderno e bem iluminado.

Já o Vert Café marca presença na Asa Sul e também em Águas Claras. O ambiente surpreende os visitantes com uma árvore dentro do espaço, com um clima acolhedor. Além disso, o local oferece bastante atividades além do café, tornando a experiência mais completa para quem busca momentos de descontração.

Cruzeiro

Para quem prefere um passeio com clima cultural, o Sebo & Café Amado Jorge oferece uma experiência diferente. O espaço mistura cafeteria, livraria, vitrola e programação artística. Entre uma leitura e outra, os visitantes encontram quitutes e um ambiente que convida a permanecer por horas.

O local se tornou um dos pontos atrativos do Cruzeiro para quem busca uma programação ligada à produção cultural independente.

Águas Claras e EPTG

Em Águas Claras, além da indicação do Vert Café, existe a proposta mais voltada para fãs, Aquele com Café. Inspirada na série Friends, a cafeteria recria os cenários que lembram a produção americana e atrai interessados tanto na decoração quanto no cardápio.

Já o Pianta Café aposta em uma experiência mais voltada para encontros e trabalho. Localizado próximo à EPTG, o espaço combina cafeteria, áreas para reuniões e um ambiente bonito e aconchegante pensado para quem busca uma pausa entre compromissos.

Taguatinga

Em uma região cercada por vegetação, o Fulô do Açaí chama atenção pela proposta ao ar livre. O espaço utiliza elementos rústicos, iluminação aconchegante e áreas abertas que ajudam a criar a sensação de refúgio em meio à cidade. Além do cardápio focado em diversos gostos, o local também costuma receber feiras, encontros e atividades ligadas à economia criativa.

Sobradinho

Quem mora fora do eixo central encontra uma alternativa no Quintal Café e Bistrô. Como o nome sugere, a principal atração é justamente o ambiente de jardim, com mesas espalhadas em área arborizada e iluminação que muda a atmosfera ao longo do dia.

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A proposta mostra como o conceito dos chamados cafés de quintal tem avançado para diferentes regiões administrativas, levando experiências que antes estavam concentradas no Plano Piloto para outras partes do Distrito Federal.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes