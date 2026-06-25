Cirurgião detalha cuidados a serem tomados para se fazer uma rinoplastia

Médico recomendou ter certeza de que o nariz é algo que incomoda, seja do ponto de vista estético ou do ponto de vista funcional - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

De acordo com dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), o Brasil é o país que mais faz rinoplastias no mundo. Em 2024, foram feitas mais de 100 mil cirugias. Nesta quinta-feira (25/06), em entrevista ao CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Juliano Pellicano, cirurgião crânio-maxilo-facial, atribuiu esse sucesso ao fato de o “Brasil ser um país que investe na beleza”. Às jornalistas Carmen Souza e Mila Ferreira, o médico fez um alerta para os cuidados a serem tomados por quem planeja fazer o procedimento.

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Outro fator que impulsiona esse número elevado é o avanço na técnica da cirurgia. Para o médico, um dos grandes atrativos da rinoplastia é sua previsibilidade, conquista dos últimos anos. Pellicano contou que os casos de insatisfação dos pacientes reduziram devido a planejamentos mais eficazes.

Caso a pessoa tenha interesse em fazer rinoplastia, o médico recomendou ter certeza de que o nariz é algo que incomoda, seja do ponto de vista estético ou do ponto de vista funcional. “Não basta não gostar do nariz. É preciso estar pronto para o procedimento estético, para fazer uma cirurgia”, ressaltou.

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Além desse cuidado, Pellicano fez a ressalva de que fazer essa operação não vai resolver um grande problema na vida do paciente. Em muitas situações, tem que ser feito um acompanhamento junto com a psicologia e a psiquiatria para avaliar se o paciente quer isso mesmo. “A cirurgia é previsível, o resultado é bom, mas o paciente tem que entender o processo”, afirmou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho