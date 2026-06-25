Via que liga Guará ao Núcleo Bandeirante será interditada nesta sexta-feira

Via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) interditará a via de ligação entre Guará e Nucleo Bandeirante, na altura da ponte sobre o Córrego Vicente Pires, nesta sexta-feira (26/6), a partir das 23h. O bloqueio ocorre em razão da realização de serviços de remoção de estrutura metálica e de tubulação existentes no local, além da instalação de rede de drenagem e reforma da pavimentação da ponte.

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A área interditada irá abranger os dois sentidos da via, nas proximidades da ponte sobre o Córrego Vicente Pires. Serão implementados recursos de sinalização pelo Detran-DF para assegurar o acesso de veículos ao condomínio próximo ao local.

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Além da sinalização, também haverá painéis eletrônicos de mensagens em pontos estratégicos para orientar os motoristas. A previsão é de que a via seja liberada a partir das 22h de quarta-feira (1º/7).