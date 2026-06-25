Procon realiza onda de fiscalizações em postos de gasolina do DF

O Procon-DF, em ação coordenada pela Secretaria Extraordinária do Consumidor (SDC), iniciou nesta semana uma operação para fiscalizar postos de gasolina do Distrito Federal. O objetivo da iniciativa é verificar se a comercialização dos combustíveis está dentro da regularidade, isso inclui averiguar a aferição da volumetria nas bombas, a divulgação dos preços ao consumidor, a transparência das informações prestadas pelos estabelecimentos e o eventual repasse dos benefícios econômicos decorrentes de medidas adotadas pelo Governo Federal.

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As equipes vistoriaram seis postos de gasolina na Asa Sul e Águas Claras. Até o momento, nenhuma irregularidade foi encontrada. A fiscalização também procura identificar possíveis consequências do Decreto Federal nº 12.930/2026, que instituiu mecanismos de subvenção econômica voltados à cadeia de abastecimento para verificar se eventuais reduções de custos estão sendo refletidas para o consumidor final.

O secretário do Consumidor do Distrito Federal, Samuel König, comentou a respeito da ação: “Nosso compromisso é assegurar que o consumidor tenha acesso a informações claras, preços transparentes e receba exatamente aquilo pelo que está pagando. Também estamos acompanhando os impactos das medidas federais adotadas para o setor de combustíveis, verificando se eventuais benefícios econômicos estão chegando efetivamente à ponta da cadeia, que é o consumidor. Até o momento não identificamos irregularidades, mas a fiscalização continuará nos próximos dias em diversas regiões administrativas do Distrito Federal”.

A SDC também informou que a operação deve continuar nos próximos dias, alcançando outras regiões do DF ainda não atendidas.