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COPA DO MUNDO

Mundial impulsiona vendas nos pequenos comércios do DF

Distribuidoras e mercadinhos investem em decoração, telões e aumento de estoque para atrair torcedores durante os jogos da Seleção Brasileira

Na Distribuidora do Vinícius, arte virou ponto de encontro para fotos e atraiu clientela, conta a atendente Juliana Souza - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)
Na Distribuidora do Vinícius, arte virou ponto de encontro para fotos e atraiu clientela, conta a atendente Juliana Souza - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

A Copa do Mundo movimenta não apenas os estádios e as torcidas, mas também o pequeno comércio no Distrito Federal. Em regiões como Cidade Estrutural, Varjão e Vila Planalto, distribuidoras de bebidas e mercados registram aumento na procura por produtos típicos das confraternizações entre amigos e familiares, como cerveja, refrigerante, carnes e lanches.

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Na Cidade Estrutural, a animação tomou conta das ruas e dos estabelecimentos comerciais. Bandeiras, pinturas e decorações nas cores verde e amarelo ajudam a criar o clima de torcida. Na Sales Distribuidora, a empresária Jaqueline Silva, 26 anos, afirma que o impacto da Copa nas vendas foi imediato. "A expectativa está muito grande porque deu uma melhorada de 100% no comércio. A movimentação está grande, o povo está bebendo bastante. Estamos desde o início da Copa abastecendo o estoque", ressalta.

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23/06/2026 Davi Pereira/CB/D.A Press. Pauta: Estabelecimentos em clima de jogo da Brasil.
Na Sales Distribuidora, na Estrutural, a empresária Jaqueline Silva, 26 anos, afirma que o movimento dobrou com a Copa (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Segundo ela, a procura é liderada pela cerveja. "Dobramos o estoque de cerveja. Aqui sai de tudo um pouco: energético, refrigerante, mas a cerveja é a maior procura do brasileiro para assistir futebol", destaca. Para atrair os clientes, a distribuidora instalou um telão para transmissão das partidas. A estratégia deu resultado. "Colocamos entre 30 e 40 mesas em dia de jogo e não sobra nenhuma vazia. As mesas esgotam rápido", celebra.

Na Vila Planalto, o clima de Copa chegou ao mercado Armazém do Geraldo. Os funcionários passaram a trabalhar usando camisas da Seleção Brasileira. "Nos jogos a galera fica bem animada. A gente até sente dificuldade, porque nem sempre temos pessoal suficiente para atender toda a demanda", diz o balconista Jonas Santos Barbosa, 22. "O que os clientes mais procuram em dia de jogo é sanduíche americano, pão de queijo, pão francês, carne e hambúrguer", enumera.

6-23-6--20 Davi Pereira/CB/D.A Press. Pauta: Estabelecimentos em clima de jogo da Brasil. Armazem do geral, Jonas Santos Barbosa
No Armazém do Geraldo, na Vila Planalto, os funcionários estão trabalhando com camisas da Seleção Brasileira. Na foto, Jonas Santos Barbosa, 22 anos (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

A Distribuidora do Vinícius, do Varjão, encontrou uma forma criativa de atrair consumidores. Além de instalar uma televisão para transmissão dos jogos, apostou em arte. "Fizemos uma pintura dos jogadores e do troféu na parede do comércio. Muita gente tem parado por aqui para tirar foto, especialmente porque o Vini Jr. ficou muito engraçado", brinca a atendente Juliana Souza, 21. A iniciativa ajudou a aumentar o movimento.  "Vem muita gente para assistir ao jogo. Compram muita cerveja e refrigerante", conta.

 

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  • Na Sales Distribuidora, na Estrutural, a empresária Jaqueline Silva, 26 anos, afirma que o movimento dobrou com a Copa
    Na Sales Distribuidora, na Estrutural, a empresária Jaqueline Silva, 26 anos, afirma que o movimento dobrou com a Copa Foto: Davi Pereira/CB/D.A Press
  • No Armazém do Geraldo, na Vila Planalto, os funcionários estão trabalhando com camisas da Seleção Brasileira. Na foto, Jonas Santos Barbosa, 22 anos
    No Armazém do Geraldo, na Vila Planalto, os funcionários estão trabalhando com camisas da Seleção Brasileira. Na foto, Jonas Santos Barbosa, 22 anos Foto: Davi Pereira/CB/D.A Press
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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 25/06/2026 05:00
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