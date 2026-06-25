Mundial impulsiona vendas nos pequenos comércios do DF

Na Distribuidora do Vinícius, arte virou ponto de encontro para fotos e atraiu clientela, conta a atendente Juliana Souza - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

A Copa do Mundo movimenta não apenas os estádios e as torcidas, mas também o pequeno comércio no Distrito Federal. Em regiões como Cidade Estrutural, Varjão e Vila Planalto, distribuidoras de bebidas e mercados registram aumento na procura por produtos típicos das confraternizações entre amigos e familiares, como cerveja, refrigerante, carnes e lanches.

Na Cidade Estrutural, a animação tomou conta das ruas e dos estabelecimentos comerciais. Bandeiras, pinturas e decorações nas cores verde e amarelo ajudam a criar o clima de torcida. Na Sales Distribuidora, a empresária Jaqueline Silva, 26 anos, afirma que o impacto da Copa nas vendas foi imediato. "A expectativa está muito grande porque deu uma melhorada de 100% no comércio. A movimentação está grande, o povo está bebendo bastante. Estamos desde o início da Copa abastecendo o estoque", ressalta.

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Na Sales Distribuidora, na Estrutural, a empresária Jaqueline Silva, 26 anos, afirma que o movimento dobrou com a Copa (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Segundo ela, a procura é liderada pela cerveja. "Dobramos o estoque de cerveja. Aqui sai de tudo um pouco: energético, refrigerante, mas a cerveja é a maior procura do brasileiro para assistir futebol", destaca. Para atrair os clientes, a distribuidora instalou um telão para transmissão das partidas. A estratégia deu resultado. "Colocamos entre 30 e 40 mesas em dia de jogo e não sobra nenhuma vazia. As mesas esgotam rápido", celebra.

Na Vila Planalto, o clima de Copa chegou ao mercado Armazém do Geraldo. Os funcionários passaram a trabalhar usando camisas da Seleção Brasileira. "Nos jogos a galera fica bem animada. A gente até sente dificuldade, porque nem sempre temos pessoal suficiente para atender toda a demanda", diz o balconista Jonas Santos Barbosa, 22. "O que os clientes mais procuram em dia de jogo é sanduíche americano, pão de queijo, pão francês, carne e hambúrguer", enumera.

No Armazém do Geraldo, na Vila Planalto, os funcionários estão trabalhando com camisas da Seleção Brasileira. Na foto, Jonas Santos Barbosa, 22 anos (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

A Distribuidora do Vinícius, do Varjão, encontrou uma forma criativa de atrair consumidores. Além de instalar uma televisão para transmissão dos jogos, apostou em arte. "Fizemos uma pintura dos jogadores e do troféu na parede do comércio. Muita gente tem parado por aqui para tirar foto, especialmente porque o Vini Jr. ficou muito engraçado", brinca a atendente Juliana Souza, 21. A iniciativa ajudou a aumentar o movimento. "Vem muita gente para assistir ao jogo. Compram muita cerveja e refrigerante", conta.



