Homem que usou pitbull para atacar cães comunitários é investigado

Por Beatriz Ocké*—O homem, investigado por utilizar cão da raça pitbull para atacar cães comunitários e causar danos a abrigos, foi indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta quarta-feira (24/6). A investigação, que estava sendo intermediada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), localizou o homem no centro do Recanto das Emas.

Fatos reunidos no inquérito policial revelam que o homem passou pelo local acompanhado de seu pitbull sem os equipamentos apropriados de contenção. O cão teria sido solto pelo dono, o que permitu que atacasse os cães comunitários que vivem na região. Durante o ataque, pelo menos dois cães foram feridos, sendo um deles cego, que ficou com lesões graves e necessitou de atendimento veterinário.

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Além disso, o investigado também teria se dirigido às casinhas utilizadas pelos animais para destruí-las. Os abrigos haviam sido construídos por protetores e moradores da comunidade para proteger os seis cães que vivem no local contra condições climáticas adversas.

A princípio, em abordagem realizada pela DRCA, o homem negou participação no caso. Mais tarde, porém, admitiu ter destruído os abrigos, com a justificativa de que já havia sido mordido pelos animais e que estava “de cabeça quente”.

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O sujeito foi apontado como provável autor de três crimes de maus-tratos contra animais, em concurso material: dois delitos relacionados aos cães que foram diretamente feridos e um terceiro delito derivado da destruição dos abrigos e da consequente exposição dos animais comunitários.

A DRCA também enviou uma cópia da ação para o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que irá apurar as infrações cometidas e aplicar as possíveis multas e medidas cabíveis em razão dos maus-tratos e da condução do cão em local público sem guia e sem focinheira.



