Procon-DF notifica iFood por atraso e envio errado de Canarinhos da Copa

A empresa deve apresentar um relatório que argumente a falha na prestação de serviço - (crédito: Divulgação/Procon-DF)

Por Luiz Francisco*

O Procon-DF notificou o Ifood a esclarecer sobre as supostas falhas na entrega dos Canarinhos da Copa. A ação ocorre por que o órgão constatou, por meio de denúncias nas redes sociais, que os consumidores não receberam os brindes no prazo estipulado e que os produtos chegam em modelos diferentes dos solicitados no momento da compra.

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De acordo com órgão, as falhas na entrega caracterizam descumprimento de oferta e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que toda publicidade obriga o fornecedor a cumpri-la integralmente. Por esse motivo, a empresa deve apresentar, no prazo máximo de 10 dias corridos, um relatório detalhado que contém o volume disponível em estoque e a previsão exata para a conclusão de todas as entregas adquiridas.

Caso o Ifood não responda no prazo estipulado ou apresente argumentos insuficientes, o Procon-DF dará inicio a um processo administrativo formal para apurar as infrações, o que pode resultar em multas ou suspensão das vendas como consequência mais grave.

Os consumidores do DF podem registrar uma reclamação nos postos de atendimento presenciais do Procon-DF ou de forma on-line: www.procon.df.gov.br, caso se sintam lesados pela promoção e não consigam resolver o problema nos canais de atendimento da empresa. O Correio procurou o Ifood, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho