Operação da PF mira compartilhamento de pornografia infantil no DF

A Operação Mascarados cumpriu mandados em 10 estados e no DF - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quinta-feira (25/6), dois mandados de busca e apreensão no Distrito Federal durante a Operação Desmascarados, ação nacional voltada ao combate de crimes de pornografia infantil praticados pela internet. A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional da PF no DF.

As ordens judiciais, expedidas pela Justiça Federal, foram executadas nas residências dos investigados em Taguatinga Sul e Ceilândia Norte. Foram apreendidos dois aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica para auxiliar no avanço das investigações. Não houve prisões em flagrante.

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Segundo a Polícia Federal, os suspeitos são investigados por participação em grupos no aplicativo Telegram utilizados para compartilhar e disseminar material contendo abuso sexual infantojuvenil.

Em nota, a corporação alertou que a responsabilização criminal não se restringe à produção das imagens. “Esse tipo de crime vai muito além de quem produz as imagens. Constitui crime guardar, manter em depósito, adquirir, receber, transmitir ou compartilhar fotografias, vídeos ou qualquer registro com cena de sexo explícito ou de nudez envolvendo criança ou adolescente, ainda que se trate de um único arquivo e mesmo sem qualquer finalidade de lucro”, explicou a Polícia Federal.

Também foram cumpridos mandados em mais 10 estados: AC, AL, AM, ES, GO, MG, PA, PE, RJ e SP.

“É importante também que pais e responsáveis orientem e acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes”, completou a corporação.

As autoridades também orientam que denúncias relacionadas a crimes dessa natureza sejam encaminhadas por meio do Comunica PF, um dos canais oficiais da instituição.

As investigações seguem em andamento e o material apreendido passará por análise pericial para identificar possíveis evidências e eventuais conexões com outros envolvidos.