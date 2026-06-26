Tráfico de cetamina que abastecia DF envolvia veterinário e clínicas

Tráfico de cetamina que abastecia DF tinha envolvimento de veterinário e clínicas - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma operação da 5ª Delegacia de Polícia (área central) desbancou um esquema de tráfico de cetamina no Distrito Federal e em Goiás. Duas pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (26/6): o filho de um dono de pet shopping e um veterinário.

Uma investigação anterior à deflagração da operação foi ponto de partida para a elucidação do caso. Materiais apreendidos à época identificaram indícios de que traficantes do Distrito Federal adquiriam cetamina junto a fornecedores goianos. A dinâmica incluía pagamentos eletrônicos, entregas interestaduais e contatos comerciais do ramo veterinário.

Os fármacos eram trazidos ao DF e tinham como destino final festas e grandes eventos promovidos na capital. Ao longo das apurações, a polícia constatou a participação de profissionais da área veterinária na aquisição formal de grandes volumes de cetamina.

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Quantidade desproporcional

As quantidades recebidas eram, segundo a PCDF, incompatíveis com a rotina regular da profissão. Em uma das compras, foram adquiridos 1.259 frascos de produtos com a substância. Levantamentos junto a órgãos de fiscalização indicam que o volume teria capacidade para anestesiar mais de 27 mil cães de porte médio. Em outro, os registros apontaram a aquisição de 1.936 frascos de cetamina, suficiente para anestesiar mais de 41 mil cães de porte médio ou mais de 125 mil gatos.

As clínicas vinculadas aos investigados, embora ligadas à atividade veterinária, não tinham registro para comercialização de produtos veterinários à base de cetamina, apontaram as investigações. Em uma das clínicas alvo, a polícia encontrou mais de 21 frascos de cetamina, quantidade suficiente para o uso do zoológico por um ano.

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Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, Luziânia, Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental.

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