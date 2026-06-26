InícioCidades DF
Saúde

Hospital de Apoio recebe R$ 36,9 mi para construção de bloco de doenças raras

Edital lançado pelo GDF convida empresas para concorrer pelo contrato de construção de nova ala dedicada ao cuidado de pacientes com doenças raras

Governadora Celina Leão assina ordem de serviço de lançamento do edital de licitação para a construção de bloco dedicado a doenças raras no Hospital de Apoio - (crédito: Matheus Borges/Agência Brasília)
Governadora Celina Leão assina ordem de serviço de lançamento do edital de licitação para a construção de bloco dedicado a doenças raras no Hospital de Apoio - (crédito: Matheus Borges/Agência Brasília)

Mirando o futuro da medicina de doenças raras e no acolhimento às famílias, o Hospital de Apoio de Brasília (HAB) recebeu R$ 36,9 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF) para a construção de um bloco de doenças raras, localizado no Noroeste. A ordem de serviço foi assinada na manhã desta sexta-feira (26/6) e a expectativa é de que as obras sejam iniciadas no início de janeiro de 2027. O novo complexo vem para abraçar as demandas reprimidas do Distrito Federal e dar um olhar especializado para os diagnósticos de doenças raras na capital.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Um dos objetivos é que o bloco eventualmente se torne um hospital específico, dedicado a esse tipo de patologia. De acordo com a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, Brasília tem um grupo de geneticistas preparados, "que sonharam com esse espaço". Apesar de ser chamada de bloco, a estrutura foi pensada para ser uma instituição, com 4.005,72 m² em três andares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A expectativa é de que também sejam produzidas pesquisas na unidade.

A previsão é de finalizar o processo licitatório em 45 dias. O prazo para a conclusão da obra é de 45 dias a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 26/06/2026 16:10
SIGA
x