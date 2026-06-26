Hospital de Apoio recebe R$ 36,9 mi para construção de bloco de doenças raras

Governadora Celina Leão assina ordem de serviço de lançamento do edital de licitação para a construção de bloco dedicado a doenças raras no Hospital de Apoio - (crédito: Matheus Borges/Agência Brasília)

Mirando o futuro da medicina de doenças raras e no acolhimento às famílias, o Hospital de Apoio de Brasília (HAB) recebeu R$ 36,9 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF) para a construção de um bloco de doenças raras, localizado no Noroeste. A ordem de serviço foi assinada na manhã desta sexta-feira (26/6) e a expectativa é de que as obras sejam iniciadas no início de janeiro de 2027. O novo complexo vem para abraçar as demandas reprimidas do Distrito Federal e dar um olhar especializado para os diagnósticos de doenças raras na capital.

Um dos objetivos é que o bloco eventualmente se torne um hospital específico, dedicado a esse tipo de patologia. De acordo com a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, Brasília tem um grupo de geneticistas preparados, "que sonharam com esse espaço". Apesar de ser chamada de bloco, a estrutura foi pensada para ser uma instituição, com 4.005,72 m² em três andares.

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A expectativa é de que também sejam produzidas pesquisas na unidade.

A previsão é de finalizar o processo licitatório em 45 dias. O prazo para a conclusão da obra é de 45 dias a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação.