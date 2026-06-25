Nova roda do Seu Estrelo revela mistérios e personagens da mitologia cerratense

No Reinado do Vice-Versa ou O Funeral da Saudade" chega ao público em junho e reúne personagens inéditos em uma jornada pelas encantarias de Brasília - (crédito: Raissa Azeredo)

O Grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro apresenta sua 7ª Roda, neste fim de semana, em 26 e 28 de junho, às 20h, no Centro Tradicional de Invenção Cultural, na 813 Sul. A nova criação do Teatro de Terreiro aprofunda a mitologia cerratense construída pelo coletivo ao longo de mais de duas décadas e convida o público a percorrer uma Brasília fantástica, povoada por seres encantados, memórias e mistérios.

Com o título No Reinado do Vice-Versa ou O Funeral da Saudade, a montagem é inspirada no conto A História de Rosinha e Sebastião ou O Barco da Saudade, último texto do livro O Mito do Calango Voador. A narrativa apresenta o Tempo e suas duas filhas: Esperança e Saudade, cada uma responsável por um reinado — uma ligada ao futuro e outra às lembranças do passado.

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“À medida que as experimentações e invenções teatrais do grupo acontecem, vamos descobrindo (ainda mais) uma Brasília cheia de misteriosidade, povoada por fantásticas figuras que se revelam em cada canto de seu traçado”, afirma Tico Magalhães, mestre do Seu Estrelo.

A nova roda apresenta 14 figuras inéditas do universo fantástico criado pelo grupo, entre elas Maria Faceira e Mané Gaiudo. O público também reencontra personagens já conhecidos da mitologia cerratense, como Capitão Sebastião e Rosinha. Juntos, esses seres conduzem uma jornada poética pelas paisagens simbólicas da capital, celebrando as encantarias do Cerrado e as histórias que habitam a cidade.

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Para Daisy Barros, designer e artista visual integrante do grupo de bordado do Seu Estrelo, Mané Gaiúdo é uma figura que mistura características humanas e de pássaro. O figurino, construído coletivamente pelo grupo, busca traduzir essa presença por meio dos tecidos e detalhes produzidos à mão. “É um processo feito por muitas mãos, em que cada etapa contribui para dar forma à figura”, explica Daisy.

A atriz Gabriely Santos interpreta Rosinha, uma das personagens centrais da mitologia cerratense. Segundo ela, a personagem carrega uma grande inteligência para lidar com os desafios da vida e conhece o poder dos doces e das feitiçarias — recursos que também utiliza para transformar relações de poder durante o período da ditadura militar.

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Mais do que uma encenação, a 7ª Roda nasce de um processo coletivo iniciado em janeiro, com encontros semanais dedicados à criação de cada detalhe do espetáculo. O trabalho envolve desde o desenho das figuras até a confecção dos figurinos, costuras, bordados, construção de adereços e elaboração dramatúrgica.

Após a estreia, a 7ª Roda do Fuá do Seu Estrelo segue em circulação pelo Distrito Federal com apresentações gratuitas no SESC Gama, no dia 11 de julho, e no SESC Taguatinga, no dia 18 de julho. Os ingressos serão retirados na bilheteria das unidades. As apresentações contarão com recurso de audiodescrição.

Serviço

Estreia da 7ª Roda do Fuá do Seu Estrelo — No Reinado do Vice-Versa ou O Funeral da Saudade

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos gratuitos pela Sympla

Circulação DF

SESC Gama

Quando: 11 de julho de 2026 (sábado), 20h

Ingressos gratuitos mediante retirada na bilheteria do SESC

Acessibilidade: audiodescrição

SESC Taguatinga

Quando: 18 de julho de 2026 (sábado), 20h

Ingressos gratuitos mediante retirada na bilheteria do SESC

Acessibilidade: audiodescrição

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