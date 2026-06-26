Fercal ganha novas pavimentações e amplia infraestrutura viária no DF

A região administrativa da Fercal acaba de receber a pavimentação de 3,7 quilômetros da DF-205 e iniciará as obras de pavimentação da DF-326. A cidade também será beneficiada com a reforma do Centro Comunitário do Alto da Bela Vista e a construção de uma creche, doada pela empresa Ciplan Cimento. Os anúncios foram feitos durante evento realizado na manhã desta sexta-feira (26/6), na Escola Classe Lobeiral, no Sítio Patrícia.

Na ocasião, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, assinou a ordem de serviço para a pavimentação da DF-326. Além de melhorar o acesso à Escola Classe Lobeiral, localizada às margens da rodovia, a obra deve contribuir para reduzir o trânsito na região. Segundo a governadora, a abertura de novas rotas facilitará o deslocamento, especialmente do transporte de cargas realizado por caminhões.

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Durante a cerimônia, o proprietário da Pedreiras Contagem, Salvio Humberto, anunciou que a empresa doará 3.000 metros cúbicos de material para a execução da pavimentação da DF-326 e para a recuperação de estradas vicinais de terra utilizadas pelo transporte escolar no Distrito Federal.

Em seu discurso, Celina Leão relembrou que a pavimentação da via foi uma demanda apresentada por moradores da Fercal em 2017. Na época, o pastor Ivaldo Júnior levou um grupo de crianças para participar de um compromisso da então deputada distrital. "Hoje o pastor me mostrou essa foto. No ônibus só tinha criança fazendo essa reivindicação, e hoje nós assinamos essa ordem de serviço para pavimentar a DF-326", comemorou.

Durante o evento, o presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Luiz Antônio Reis, anunciou a retirada de multas emitidas de forma indevida pela companhia aos moradores da região. "Mantemos apenas a advertência. Está todo mundo regularizado. Já temos 1.068 contas emitidas", afirmou.