InícioCidades DF
Sinistro de trânsito

Carro capota após colidir com outro veículo no Eixo Monumental

O acidente deixou duas vítimas, que foram transportadas para uma unidade hospitalar conscientes, orientadas e estáveis

Duas pessoas foram transportadas para uma unidade hospitalar, conscientes, orientadas e estáveis - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Duas pessoas foram transportadas para uma unidade hospitalar, conscientes, orientadas e estáveis - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Um carro capotou após colidir com outro veículo na manhã desta sexta-feira (26/6), no Eixo Monumental, próximo à entrada da Epia Norte. A ocorrência deixou duas vítimas, que foram transportadas para uma unidade hospitalar conscientes, orientadas e estáveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao chegarem no local, as equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram um sinistro de trânsito envolvendo três veículos. Um dos carros estava capotado, enquanto os outros, um de passeio e um utilitário, pararam no local para prestar auxílio aos envolvidos.

Além das duas vítimas da ocorrência, os socorristas avaliaram os demais envolvidos, que não necessitaram de assistência médica.

A Polícia Militar ficou responsável pela ocorrência e, durante o atendimento, interditaram as duas faixas da via para garantir a segurança. Ainda não há informações sobre a evolução médica das vítimas e a dinâmica do acidente.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/06/2026 16:22
SIGA
x