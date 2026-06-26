Carro capota após colidir com outro veículo no Eixo Monumental

Duas pessoas foram transportadas para uma unidade hospitalar, conscientes, orientadas e estáveis - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Um carro capotou após colidir com outro veículo na manhã desta sexta-feira (26/6), no Eixo Monumental, próximo à entrada da Epia Norte. A ocorrência deixou duas vítimas, que foram transportadas para uma unidade hospitalar conscientes, orientadas e estáveis.

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Ao chegarem no local, as equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram um sinistro de trânsito envolvendo três veículos. Um dos carros estava capotado, enquanto os outros, um de passeio e um utilitário, pararam no local para prestar auxílio aos envolvidos.

Além das duas vítimas da ocorrência, os socorristas avaliaram os demais envolvidos, que não necessitaram de assistência médica.

A Polícia Militar ficou responsável pela ocorrência e, durante o atendimento, interditaram as duas faixas da via para garantir a segurança. Ainda não há informações sobre a evolução médica das vítimas e a dinâmica do acidente.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso