Carro capota após colidir com outro veículo no Eixo Monumental

Por Luiz Francisco*
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Um carro capotou após colidir com outro veículo na manhã desta sexta-feira (26/6), no Eixo Monumental, próximo à entrada da Epia Norte. A ocorrência deixou duas vítimas, que foram transportadas para uma unidade hospitalar conscientes, orientadas e estáveis.
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Ao chegarem no local, as equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram um sinistro de trânsito envolvendo três veículos. Um dos carros estava capotado, enquanto os outros, um de passeio e um utilitário, pararam no local para prestar auxílio aos envolvidos.
Além das duas vítimas da ocorrência, os socorristas avaliaram os demais envolvidos, que não necessitaram de assistência médica.
A Polícia Militar ficou responsável pela ocorrência e, durante o atendimento, interditaram as duas faixas da via para garantir a segurança. Ainda não há informações sobre a evolução médica das vítimas e a dinâmica do acidente.
*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso
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