Mulher sofre queimaduras graves e é socorrida de helicóptero

CBMDF transporta vítima de queimaduras graves para uma unidade hospitalar - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Por Beatriz Ocké*

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, por volta das 14h10 desta sexta-feira (26/6), para atender uma pessoa vítima de queimaduras em uma casa da Avenida São Sebastião, em São Sebastião (DF). A ocorrência mobilizou três viaturas e uma aeronave de resgate.

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Segundo a corporação, a vítima estava consciente, mas apresentava queimaduras graves em aproximadamente 30% do corpo.

As equipes de socorro realizaram os procedimentos de avaliação e estabilização do paciente, que foi transportado pela aeronave de resgate para uma unidade hospitalar de referência. A circunstância do acidente é desconhecida.



