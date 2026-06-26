Mulher sofre queimaduras graves e é socorrida de helicóptero

Por Beatriz Ocké*
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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, por volta das 14h10 desta sexta-feira (26/6), para atender uma pessoa vítima de queimaduras em uma casa da Avenida São Sebastião, em São Sebastião (DF). A ocorrência mobilizou três viaturas e uma aeronave de resgate.
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Segundo a corporação, a vítima estava consciente, mas apresentava queimaduras graves em aproximadamente 30% do corpo.
As equipes de socorro realizaram os procedimentos de avaliação e estabilização do paciente, que foi transportado pela aeronave de resgate para uma unidade hospitalar de referência. A circunstância do acidente é desconhecida.
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