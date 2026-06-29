Suspeito de traficar drogas em Santa Maria é detido com arma e entorpecentes

O detido, que já acumula registros anteriores por violência doméstica e receptação, foi encaminhado à delegacia com todo o material confiscado para as providências legais. - (crédito: Foto: Divulgação/PMDF)

Um homem de 35 anos foi preso em Santa Maria, acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada por agentes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) da Polícia Militar do DF (PMDF), após informações de inteligência apontarem que o suspeito utilizava um veículo GM Spin branco e dois endereços diferentes para armazenar e distribuir entorpecentes na localidade.

A prisão foi realizada na tarde de domingo (28/6). Segundo a corporação, a Polícia Civil já investigava o indivíduo e havia mapeado o carro, que era utilizado para retirar grandes volumes de drogas de um imóvel com histórico de ocorrências relacionadas ao comércio ilegal de substâncias. Havia ainda a indicação de que um segundo endereço, registrado em nome do suspeito, servia como depósito.

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Por volta das 16h30, as guarnições identificaram o veículo e realizaram a abordagem. Na revista pessoal, foram achadas duas porções de substância semelhante a maconha. Questionado sobre a existência de outros materiais ilícitos nas residências ligadas a ele, o homem negou e, espontaneamente — com registro em vídeo —, permitiu o acesso dos militares às duas moradias.

No primeiro imóvel, com o aval da moradora, os policiais vasculharam a garagem e encontraram duas peças, uma porção média e três porções menores de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão, embalagens para acondicionamento de drogas, papel filme, uma contadora de cédulas e um bloqueador de sinal de GPS. No quarto ocupado pelo suspeito, havia R$ 900 em dinheiro e cinco munições calibre .45 ACP intactas guardadas numa gaveta.

No interior de uma mochila encontrada sobre um guarda-roupa na segunda residência, os agentes localizaram cerca de 400 gramas de substância similar ao crack, outra balança de precisão e um revólver calibre .38 Special.

A 35ª Delegacia de Polícia, acionada durante a operação, confirmou as informações que motivaram a ação e orientou os procedimentos seguintes. Diante do conjunto de evidências colhidas nos dois imóveis e da droga encontrada já na abordagem inicial, a prisão foi formalizada pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de armamento.

O detido, que já acumula registros anteriores por violência doméstica e receptação, foi encaminhado à delegacia com todo o material confiscado para as providências legais.