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DF era o "cérebro" de esquema do golpe do falso advogado

Operação Fake Adv cumpre 26 mandados contra grupo criminoso que fraudava sistemas judiciais em sete estados

Os criminosos baseados na capital federal eram os responsáveis pelo acesso indevido ao sistema e-SAJ - (crédito: Divulgação/PCGO)
Os criminosos baseados na capital federal eram os responsáveis pelo acesso indevido ao sistema e-SAJ - (crédito: Divulgação/PCGO)

O Distrito Federal era o "cérebro" operacional de uma sofisticada organização criminosa especializada no golpe do falso advogado. A informação foi revelada nesta segunda-feira (29/6) durante a Operação Fake Adv, realizada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) em apoio à Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

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As equipes policiais saíram às ruas para cumprir 26 mandados de busca e apreensão em sete estados da federação: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás, Maranhão e no Distrito Federal. De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava de forma altamente dividida e funcional. Enquanto o estado de Goiás concentrava o núcleo financeiro e outras regiões operavam as "contas de passagem" para pulverizar o dinheiro, Brasília abrigava o núcleo de execução do golpe.

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Os criminosos baseados na capital federal eram os responsáveis pelo acesso indevido ao sistema e-SAJ (portal de serviços do Poder Judiciário) e pela operação direta das contas de e-mail falsas utilizadas para enganar as vítimas. Com os dados processuais em mãos, os golpistas se passavam por defensores legítimos para exigir pagamentos falsos de clientes que aguardavam a liberação de valores judiciais.

A ofensiva mobilizou 60 policiais civis goianos e duas equipes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo. A operação resultou na localização de suspeitos, identificação de coautores e na apreensão de farto material de interesse investigativo, como documentos fraudados, aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos utilizados nas invasões digitais.

Em Goiás, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, distribuídos entre Goiânia, Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás, Trindade e Jataí. O material apreendido no DF e nos demais estados será analisado para mapear a extensão do prejuízo causado e identificar novas vítimas da rede criminosa.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 29/06/2026 12:25
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