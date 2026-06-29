DF era o "cérebro" de esquema do golpe do falso advogado

Os criminosos baseados na capital federal eram os responsáveis pelo acesso indevido ao sistema e-SAJ - (crédito: Divulgação/PCGO)

O Distrito Federal era o "cérebro" operacional de uma sofisticada organização criminosa especializada no golpe do falso advogado. A informação foi revelada nesta segunda-feira (29/6) durante a Operação Fake Adv, realizada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) em apoio à Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

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As equipes policiais saíram às ruas para cumprir 26 mandados de busca e apreensão em sete estados da federação: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás, Maranhão e no Distrito Federal. De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava de forma altamente dividida e funcional. Enquanto o estado de Goiás concentrava o núcleo financeiro e outras regiões operavam as "contas de passagem" para pulverizar o dinheiro, Brasília abrigava o núcleo de execução do golpe.

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Os criminosos baseados na capital federal eram os responsáveis pelo acesso indevido ao sistema e-SAJ (portal de serviços do Poder Judiciário) e pela operação direta das contas de e-mail falsas utilizadas para enganar as vítimas. Com os dados processuais em mãos, os golpistas se passavam por defensores legítimos para exigir pagamentos falsos de clientes que aguardavam a liberação de valores judiciais.

A ofensiva mobilizou 60 policiais civis goianos e duas equipes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo. A operação resultou na localização de suspeitos, identificação de coautores e na apreensão de farto material de interesse investigativo, como documentos fraudados, aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos utilizados nas invasões digitais.

Em Goiás, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, distribuídos entre Goiânia, Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás, Trindade e Jataí. O material apreendido no DF e nos demais estados será analisado para mapear a extensão do prejuízo causado e identificar novas vítimas da rede criminosa.

