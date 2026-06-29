Setes aves silvestres são apreendidas em Ceilândia

Das aves encontradas, três eram canários-da-terra fêmeas; um canário-da-terra macho; um baiano macho; um bicudo macho; e um azulão macho. As espécies se distribuem entre nativas do Cerrado, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica. - (crédito: Divulgação: PMDF)

Por Beatriz Ocké

Sete aves silvestres foram apreendidas em uma residência em Ceilândia pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Durante o patrulhamento da Rádio Patrulhamento Ambiental (RPA) na região, policiais militares detectaram uma ocorrência de infração à legislação ambiental brasileira relacionada à manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro.

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A apreensão foi realizada no domingo (28/6). Segundo o BPMA, a equipe se deslocou para o endereço fornecido por uma testemunha não identificada, onde, supostamente, um homem mantinha diversas gaiolas contendo espécimes de aves silvestres. No local da ocorrência, os policiais encontraram a esposa do suposto autor, que informou que ele não estava no imóvel naquele momento.

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A mulher permitiu a entrada da equipe para fiscalização da residência e confirmou as informações recebidas. A vistoria resultou na constatação da criação irregular de sete aves silvestres mantidas em cativeiro e em registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no próprio local, medida aceita pela mulher, que assinou os termos correspondentes.

Ao final da ocorrência, as sete aves foram apreendidas e a mulher foi autuada. Das aves encontradas, três eram canários-da-terra fêmeas; um canário-da-terra macho; um baiano macho; um bicudo macho; e um azulão macho. As espécies se distribuem entre nativas do Cerrado, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica.

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Além dos pássaros, também foram apreendidas três gaiolas de ferro, nove gaiolas de madeira e três alçapões utilizados para a manutenção dos animais em cativeiro. A ocorrência foi encaminhada para que as medidas cabíveis sejam aplicadas.