Analista que acertou últimos campeões da Copa do Mundo prevê desastre para o Brasil

Enquanto o Brasil se prepara para enfrentar o Japão na segunda fase da Copa do Mundo 2026, um modelo matemático desenvolvido pelo economista alemão Joachim Klement aponta um cenário desfavorável para a Seleção.
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Segundo a projeção, os japoneses eliminarão a equipe brasileira nesta segunda-feira (29), encerrando precocemente a campanha no Mundial.
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Klement ganhou notoriedade por utilizar um método estatístico incomum para prever resultados da Copa do Mundo.
Desde 2014, o economista afirma ter acertado todos os campeões do torneio com base em seu modelo.
Em vez de considerar apenas fatores esportivos, a fórmula leva em conta indicadores como Produto Interno Bruto (PIB) per capita, tamanho da população e temperatura média dos países.
Essas variáveis, pouco usuais nas análises de futebol, são combinadas para calcular as probabilidades de cada seleção ao longo da competição.
O estudo foi publicado em 9 de abril e aponta a Holanda como favorita ao título, com vitória sobre Portugal na decisão.
Até o momento, os únicos confrontos previstos pelo economista são Brasil x Japão e Holanda x Marrocos, que foram definidos a partir dos cruzamentos entre as equipes dos grupos C e F.
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