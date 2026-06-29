Analista que acertou últimos campeões da Copa do Mundo prevê desastre para o Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram)

Enquanto o Brasil se prepara para enfrentar o Japão na segunda fase da Copa do Mundo 2026, um modelo matemático desenvolvido pelo economista alemão Joachim Klement aponta um cenário desfavorável para a Seleção.

Segundo a projeção, os japoneses eliminarão a equipe brasileira nesta segunda-feira (29), encerrando precocemente a campanha no Mundial.

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Klement ganhou notoriedade por utilizar um método estatístico incomum para prever resultados da Copa do Mundo.

Desde 2014, o economista afirma ter acertado todos os campeões do torneio com base em seu modelo.

Em vez de considerar apenas fatores esportivos, a fórmula leva em conta indicadores como Produto Interno Bruto (PIB) per capita, tamanho da população e temperatura média dos países.

Essas variáveis, pouco usuais nas análises de futebol, são combinadas para calcular as probabilidades de cada seleção ao longo da competição.

O estudo foi publicado em 9 de abril e aponta a Holanda como favorita ao título, com vitória sobre Portugal na decisão.

Até o momento, os únicos confrontos previstos pelo economista são Brasil x Japão e Holanda x Marrocos, que foram definidos a partir dos cruzamentos entre as equipes dos grupos C e F.



