Suspeito de furto é amarrado e agredido no Sol Nascente

Após receber os cuidados iniciais na rua, o suspeito foi transportado sob custódia para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um suspeito por tentativa de furto acabou amarrado e ferido após ser contido por moradores na madrugada desta segunda-feira (29/6). O caso ocorreu por volta de 1h20, na Chácara 141 do Setor Habitacional Sol Nascente. Policiais militares do 8º Batalhão foram acionados para conter o que testemunhas descreveram como um início de linchamento em via pública. Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o homem caído, com os braços e pernas amarrados.

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Ele apresentava um corte profundo na cabeça e queixava-se de dores intensas pelo corpo devido às agressões sofridas antes da chegada da viatura. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi chamado para prestar os primeiros socorros. Após receber os cuidados iniciais na rua, o suspeito foi transportado sob custódia para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). De acordo com as informações colhidas no local, o homem não agia sozinho.

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Um segundo suspeito participava da tentativa de invasão à residência para furtar ferramentas, mas conseguiu escapar correndo assim que a vizinhança percebeu a ação e reagiu. A PMDF informou que, no momento da abordagem, o homem já estava imobilizado e a situação havia sido controlada pelos próprios moradores, não sendo registradas novas agressões durante a intervenção policial.

Assim que recebeu alta médica, o suspeito foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). O caso, que inicialmente era tratado como tentativa de furto, foi registrado pelas autoridades como roubo impróprio (quando há uso de violência ou ameaça).