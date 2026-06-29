Bar dos Simpsons reúne torcedores para o confronto entre Brasil e Japão

Público acompanha Brasil X Japão no bar Simpsons, na 307 Sul - (crédito: Mel Karoline /CB/ DA Press)

A segunda-feira (29/6), de ponto facultativo para alguns, presenteou a torcida do Brasil com sol e 26ºC graus para assistirem à Amarelinha enfrentar os japoneses, na segunda fase da Copa do Mundo. Às 14h, o Bar do Simpsons, na 307 Sul, foi o local escolhido por centenas de pessoas que aproveitaram a gastronomia e a cerveja gelada.

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Nas mesas espalhadas pelo bar, grupos de amigos e familiares aproveitaram a folga no início da semana para almoçar e assistir à Seleção Brasileira no telão. Os jogos do Brasil têm movimentado o ambiente, uma opção recorrente entre os brasilienses.

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Caso o Brasil avance contra o Japão, volta à campo no próximo domingo (5/7), para enfrentar Costa do Marfim ou a Noruega, nas oitavas de final.