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COPA DO MUNDO 2026

Bar dos Simpsons reúne torcedores para o confronto entre Brasil e Japão

Cerca 100 pessoas vieram acompanhar a Seleção Brasileira em busca da classificação no bar da 307 Sul

Público acompanha Brasil X Japão no bar Simpsons, na 307 Sul - (crédito: Mel Karoline /CB/ DA Press)
Público acompanha Brasil X Japão no bar Simpsons, na 307 Sul - (crédito: Mel Karoline /CB/ DA Press)

A segunda-feira (29/6), de ponto facultativo para alguns, presenteou a torcida do Brasil com sol e 26ºC graus para assistirem à Amarelinha enfrentar os japoneses, na segunda fase da Copa do Mundo. Às 14h, o Bar do Simpsons, na 307 Sul, foi o local escolhido por centenas de pessoas que aproveitaram a gastronomia e a cerveja gelada.

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Nas mesas espalhadas pelo bar, grupos de amigos e familiares aproveitaram a folga no início da semana para almoçar e assistir à Seleção Brasileira no telão. Os jogos do Brasil têm movimentado o ambiente, uma opção recorrente entre os brasilienses.

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Caso o Brasil avance contra o Japão, volta à campo no próximo domingo (5/7), para enfrentar Costa do Marfim ou a Noruega, nas oitavas de final.

 

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Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 29/06/2026 14:48
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