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COPA DO MUNDO 2026

Brasilienses correm para comprar camisa da Seleção antes de Brasil x Japão

No dia do mata-mata da Copa do Mundo, movimento aumenta em camelôs da Avenida das Jaqueiras, no Cruzeiro, com consumidores que deixaram a compra para última hora

Na Avenida das Jaqueiras, no Cruzeiro, o movimento de vendedores ambulantes de camisas aumentou nesta segunda-feira (29/6). - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Na Avenida das Jaqueiras, no Cruzeiro, o movimento de vendedores ambulantes de camisas aumentou nesta segunda-feira (29/6). - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A poucas horas do duelo entre Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, muitos torcedores deixaram para vestir o verde e amarelo na última hora. Na Avenida das Jaqueiras, no Cruzeiro, o movimento de vendedores ambulantes de camisas aumentou nesta segunda-feira (29/6), impulsionado por consumidores que decidiram comprar a camisa da Seleção somente no dia do jogo. Entre eles, havia quem buscasse entrar no clima da Copa pela primeira vez, renovar a peça dos filhos ou completar o visual para assistir à partida com amigos.

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O administrador Pedro Bezerra, de 35 anos, morador do Cruzeiro Novo, foi um dos que resolveram adquirir a camisa poucas horas antes do confronto. A compra, segundo ele, teve um motivo especial: a filha Maria Luísa, de 2 anos. "Nunca fui muito de comprar camisa da Seleção, acho que nunca tive uma desde a adolescência. Mas, por causa dela, entrei no clima. Peguei ela na creche, que fechou ao meio-dia, e resolvi comprar", disse. Animado com a evolução da equipe nos últimos jogos, Pedro acredita em uma vitória por 4 a 2, com dois gols de Vinícius Júnior, um de Matheus Cunha e outro de Lucas Paquetá.

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  • A jornalista Gabriela Fernandes quis garantir o look para o jogo
    A jornalista Gabriela Fernandes quis garantir o look para o jogo ED ALVES/CB/D.A.Press
  • Pedro Bezerra compra camiseta para sua filha Maria Luiza poucas horas antes do início da partida
    Pedro Bezerra compra camiseta para sua filha Maria Luiza poucas horas antes do início da partida ED ALVES/CB/D.A.Press
  • André Moura e o filho Noah escolhem uma nova camisa da Seleção
    André Moura e o filho Noah escolhem uma nova camisa da Seleção ED ALVES/CB/D.A.Press
  • Na Avenida das Jaqueiras, no Cruzeiro, o movimento de vendedores ambulantes de camisas aumentou nesta segunda-feira (29/6).
    Na Avenida das Jaqueiras, no Cruzeiro, o movimento de vendedores ambulantes de camisas aumentou nesta segunda-feira (29/6). ED ALVES/CB/D.A.Press

A jornalista Gabriela Fernandes, 25, também deixou a compra para os últimos instantes. A ideia surgiu quando escolheu a roupa que usaria para acompanhar a partida com amigos em Águas Claras. "Experimentei uma saia amarela e pensei que ia ficar muito boa com uma blusa azul. Eu estava indo para a Feira dos Importados, mas passei aqui, vi eles vendendo e resolvi garantir logo", explicou. Confiante, ela acredita que o Brasil dará mais um passo rumo ao hexacampeonato. "Hoje vai ser 2 a 1, com gol do Vini Jr. e, tomara que ele entre, do Endrick”, contou.

Outra compra de última hora foi feita pelo empresário André Moura, 48, que levou o filho Noah Moura, 9, para escolher uma nova camisa da Seleção. A peça antiga da criança havia sido manchada, e a reposição acabou ficando para a última hora. "Ficou para os 44 do segundo tempo, como a maioria dos brasileiros tem essa mania", brincou. Apesar da confiança, André prevê um confronto complicado diante do Japão. "Hoje não tem mais adversário fácil. O Japão evoluiu muito taticamente, então vai ser um jogo difícil. O importante é o Brasil jogar bem”, afirmou. Sem arriscar um placar elástico, ele resumiu: "Pode ser 1 a 0, gol aos 44 do segundo tempo que está valendo”, brincou.

Noah demonstrou muito mais confiança do que o pai. Com a nova camisa em mãos, o menino aposta em uma vitória por 3 a 1, com gols de Endrick, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. "Estou com expectativa. Acho que o Brasil ganha", disse, ansioso para acompanhar a partida.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 29/06/2026 13:21
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